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    EÄŸitimKPSS 2022/4 yerleÅŸtirme sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±! Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± tercih sonuçlarÄ± 2022 nasÄ±l öÄŸrenilir?
    HaberlerEÄŸitim Haberleri KPSS 2022/4 yerleÅŸtirme sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±! Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± tercih sonuçlarÄ± 2022 nasÄ±l öÄŸrenilir?
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    KPSS 2022/4 yerleÅŸtirme sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±! Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± tercih sonuçlarÄ± 2022 nasÄ±l öÄŸrenilir?

    KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmeli yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 04 â€“ 10 Mart 2022Â tarihleri arasÄ±nda tercihleri alÄ±nan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶zleÅŸmeli pozisyonlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±, sonuÃ§lar duyuruldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± tercih sonuÃ§larÄ± 2022 nasÄ±l Ã¶ÄŸrenilir? Ä°ÅŸte KPSS 2022/4 yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ±â€¦

    21.03.2022 - 10:13 |
    KPSS 2022/4 yerleÅŸtirme sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±! Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± tercih sonuçlarÄ± 2022 nasÄ±l öÄŸrenilir?

    KPSS 2022/4 yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Adaylar, yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±naÂ 21 Mart 2022Â tarihinde saatÂ 10.00â€™danÂ itibaren Ã–SYMâ€™ninÂ https://sonuc.osym.gov.trÂ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile eriÅŸebileceklerdir.

    KPSS-2022/4 YerleÅŸtirme SonuÃ§larÄ±

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    KPSS 2022/4 yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ± Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± tercih sonuÃ§larÄ± 2022 nasÄ±l Ã¶ÄŸrenilir

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