KPSS 2022/4 yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ± Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± tercih sonuÃ§larÄ± 2022 nasÄ±l Ã¶ÄŸrenilir

KPSS 2022/4 yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Adaylar, yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±naÂ 21 Mart 2022Â tarihinde saatÂ 10.00â€™danÂ itibaren Ã–SYMâ€™ninÂ https://sonuc.osym.gov.trÂ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile eriÅŸebileceklerdir.

KPSS-2022/4 YerleÅŸtirme SonuÃ§larÄ±

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