SÜRESİZ NAFAKA İPTAL EDİLDİ | Mevcut nafakalar ne olacak, nafaka tamamen kalktı mı? AYM kararı Resmi Gazete'de
Boşanma sonrası yoksulluk nafakasında milyonları ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nda yoksulluk nafakasının “süresiz olarak” talep edilmesine imkan tanıyan ibareyi iptal etti. Kararın ardından “Süresiz nafaka kalktı mı, mevcut nafakalar kesilecek mi, nafaka tamamen kaldırıldı mı, AYM'nin nafaka kararı ne zaman yürürlüğe girecek?” soruları gündeme geldi. Peki, yeni kararla nafakada ne değişecek? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ayrıntıları...
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Boşanmış çiftleri ve devam eden boşanma davalarını yakından ilgilendiren yoksulluk nafakasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “süresiz olarak” ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar oy çokluğuyla alındı.
AYM'nin 4 Haziran 2026 tarihli, E.2025/156 ve K.2026/131 sayılı kararı, 30 Eylül 2026 tarihli ve 33386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak kararın yayımlanmasıyla birlikte nafaka ödemeleri sona ermedi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 9 aylık süre öngörüldü.
SÜRESİZ NAFAKA İPTAL EDİLDİ Mİ?
Anayasa Mahkemesi, yoksulluk nafakasının “süresiz olarak” talep edilebilmesine imkan sağlayan düzenlemeyi iptal etti.
İptal kararı, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine verildi. Mahkemenin başvurusunu inceleyen AYM, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinin birinci fıkrasında bulunan “süresiz olarak” ifadesini Anayasa'ya aykırı buldu.
Ancak karar açısından önemli bir ayrıntı bulunuyor. İptal edilen, yoksulluk nafakasının tamamı değil yalnızca nafakanın süresine ilişkin “süresiz olarak” ibaresi oldu.
YOKSULLUK NAFAKASI TAMAMEN KALKTI MI?
Hayır. Anayasa Mahkemesi'nin kararı yoksulluk nafakasını tamamen ortadan kaldırmıyor.
Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi kapsamında boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru diğer taraftan daha ağır olmamak koşuluyla karşı tarafın mali gücü oranında nafaka talep edebilmesine ilişkin temel düzenleme iptal edilmedi.
Dolayısıyla AYM kararını “Artık boşanmalarda nafaka ödenmeyecek” şeklinde yorumlamak doğru değil.
Yeni durum, yoksulluk nafakasının süre boyutuyla ilgili. AYM ayrıca herhangi bir sabit nafaka süresi de belirlemedi. Başka bir ifadeyle kararda “nafaka 3 yıl ödenecek”, “5 yıl sonra kesilecek” veya “evlilik süresi kadar nafaka verilecek” şeklinde bir kural bulunmuyor.
MEVCUT NAFAKALAR KESİLECEK Mİ?
Kararın en çok merak edilen noktalarından biri halihazırda nafaka alan veya ödeyen kişilerin durumunun ne olacağı oldu.
AYM'nin iptal kararı, daha önce hükmedilmiş yoksulluk nafakalarının Resmi Gazete'de kararın yayımlanmasıyla birlikte otomatik olarak sona erdiği anlamını taşımıyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının geriye yürümemesi ilkesi nedeniyle mevcut nafaka kararları yalnızca bu iptal kararına dayanılarak kendiliğinden ortadan kalkmıyor.
Bu nedenle mevcut bir nafaka ödemesinin “AYM süresiz nafakayı iptal etti” gerekçesiyle tek taraflı olarak durdurulabileceği sonucu çıkarılmamalı.
AYM'NİN NAFAKA KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün hemen yürürlüğe girmemesine karar verdi.
Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 9 aylık süre öngörüldü. 30 Eylül 2026'da yayımlanan iptal hükmü buna göre 30 Haziran 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.
Dolayısıyla 30 Haziran 2027 tarihi, süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesi açısından kritik tarih olacak. Ancak bu tarih mevcut nafakaların topluca ve otomatik şekilde sona ereceği tarih anlamına gelmiyor.
NAFAKA ARTIK KAÇ YIL ÖDENECEK?
AYM kararının ardından en fazla merak edilen sorulardan biri de yoksulluk nafakasının bundan sonra kaç yıl ödeneceği oldu.
Şu anda bunun için kararla belirlenmiş sabit bir yıl sınırı bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı, nafakanın bundan sonra 3, 5 veya 10 yıl ödeneceğine dair yeni bir süre getirmedi. Evlilik süresi kadar nafaka ödeneceği şeklinde otomatik bir sistem de kararda yer almıyor.
AYM'nin gerekçesinde nafakanın süresi konusunda evliliğin süresi, tarafların yaşı, sağlık durumu, ekonomik ve sosyal koşulları ile çalışma hayatına katılma ve kişinin kendi geçimini sağlayabilme imkanları gibi unsurlara dikkat çekildi.
Mahkeme, somut olayın özelliklerine göre bazı durumlarda yaşam boyunca nafakanın mümkün olabileceğine de işaret etti.
Bu nedenle “süresiz” ifadesinin iptal edilmesi, bundan sonra hiçbir koşulda uzun süreli veya yaşam boyu nafaka verilemeyeceği şeklinde de yorumlanamıyor.
AYM SÜRESİZ NAFAKAYI NEDEN İPTAL ETTİ?
AYM, kanundaki düzenlemenin lafzının süresiz nafakaya imkan verdiğine, yerleşik yargısal uygulamada ise dönemsel ödenen yoksulluk nafakasının süresiz belirlenmesi gerektiği ve hakimin nafakanın süresi konusunda takdir yetkisinin bulunmadığı yönünde yorumlandığına dikkat çekti. Mahkeme değerlendirmesinde nafaka alacaklısının korunmasının yanında nafaka yükümlüsünün haklarının da gözetilmesi ve taraflar arasında makul bir dengenin kurulması gerektiği üzerinde durdu.
ÇOCUK NAFAKASI DA KALKTI MI?
AYM'nin kararı çocuklar için ödenen iştirak nafakasını kapsamıyor. Kararın konusu, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakasındaki “süresiz olarak” ibaresi.
İştirak nafakası ve diğer nafaka türleri bu iptal kararının doğrudan kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle “AYM bütün nafakaları kaldırdı” şeklindeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor.
SÜRESİZ NAFAKA KARARINDAN SONRA NE OLACAK?
İptal hükmünün 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek olması nedeniyle önümüzde 9 aylık bir geçiş dönemi bulunuyor. Bu dönemde nafakanın süresine ilişkin hukuki çerçevenin nasıl şekilleneceği önem taşıyor.
Şu aşamada kesin olan nokta, yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılmadığı ve AYM'nin yeni bir nafaka süresi belirlemediği. Yeni sistemde nafakanın kaç yıl süreceği veya sürenin hangi kriterlere göre belirleneceği yapılacak düzenlemelerle netlik kazanacak.