SÜRESİZ NAFAKA İPTAL EDİLDİ | Mevcut nafakalar ne olacak, nafaka tamamen kalktı mı? AYM kararı Resmi Gazete'de

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AYM kararının ardından en fazla merak edilen sorulardan biri de yoksulluk nafakasının bundan sonra kaç yıl ödeneceği oldu.



Şu anda bunun için kararla belirlenmiş sabit bir yıl sınırı bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı, nafakanın bundan sonra 3, 5 veya 10 yıl ödeneceğine dair yeni bir süre getirmedi. Evlilik süresi kadar nafaka ödeneceği şeklinde otomatik bir sistem de kararda yer almıyor.



AYM'nin gerekçesinde nafakanın süresi konusunda evliliğin süresi, tarafların yaşı, sağlık durumu, ekonomik ve sosyal koşulları ile çalışma hayatına katılma ve kişinin kendi geçimini sağlayabilme imkanları gibi unsurlara dikkat çekildi.



Mahkeme, somut olayın özelliklerine göre bazı durumlarda yaşam boyunca nafakanın mümkün olabileceğine de işaret etti.



Bu nedenle “süresiz” ifadesinin iptal edilmesi, bundan sonra hiçbir koşulda uzun süreli veya yaşam boyu nafaka verilemeyeceği şeklinde de yorumlanamıyor.