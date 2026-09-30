SÜRESİZ NAFAKA KALKTI MI? AYM kararı Resmî Gazete'de! Süresiz nafaka ne zaman kalkacak?

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Mevcut nafaka ödemeleri ne olacak?



AYM kararının ardından en çok merak edilen konulardan biri de hâlihazırda nafaka ödeyen veya nafaka alan kişilerin durumuna ilişkin oldu.İptal hükmü 30 Haziran 2027'de yürürlüğe gireceğinden, mevcut nafaka kararları 30 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden sona ermiyor. Nafaka yükümlülükleri, yürürlükteki mevzuat ve mahkeme kararları çerçevesinde devam ediyor.



Türk Medeni Kanunu'nun 176. maddesi, nafakanın hangi durumlarda kaldırılabileceğini veya değiştirilebileceğini düzenliyor.



Buna göre irat biçiminde ödenmesine karar verilen yoksulluk nafakası, alacaklının yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden sona eriyor.



Alacaklının evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesi hâllerinde ise mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor.



Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde nafaka miktarının artırılması ya da azaltılması da mümkün.



30 Haziran 2027 sonrasında mevcut nafaka kararlarına ilişkin uygulamanın nasıl şekilleneceğinde ise bu süreçte yapılacak yeni yasal düzenleme belirleyici olacak.



