Türkiye’nin tarım haritası baştan çiziliyor! Ne fındık ne de pamuk... Çiftçinin yeni gözdesi oldu, geleceğin üretimi başladı

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ORDU’DA SERADA 20 FARKLI TROPİKAL ÜRÜN YETİŞTİRİLİYOR



Dönüşümün Karadeniz’deki en somut adımlarından biri Ordu’da atıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde kurulan deneme serasında; mangodan avokadoya, çikolata meyvesinden (black sapote) kahveye, yıldız meyvesinden ejder meyvesine ve pasifloraya kadar tam 20 çeşit tropikal ve subtropikal ürün başarıyla yetiştiriliyor.



Serada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, iklim değişikliğine karşı önlem aldıklarını ve tarımda yeni sektörler oluşturduklarını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:



"Ordu’da tarım ve hayvancılığa büyük önem veriyoruz. İklim değişikliği dolayısıyla tedbir alarak deneme çalışmaları yapıyoruz. Seramızda fındık ve kivinin yanı sıra mango, muz, çarkıfelek, ejder meyvesi ve hatta kahve denemeleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu ürünlerin Karadeniz’de yetişebildiğini göstermek ve üreticilerimize yeni fırsatlar sunmak. Ordu’nun toprakları çok zengin, insanı çalışkan; biz de ön ayak olarak ekonomimize ve çiftçimize katkı sağlamak istiyoruz."



