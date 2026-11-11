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Peynirde yeni kriterler! Bu uygulamaya son verilecek

11.11.2026 - 01:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Peynirde yeni kriterler! Bu uygulamaya son verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’nde yapılan yeni düzenlemelerle tüketiciyi yanıltan etiket uygulamalarına son verileceğini açıkladı.

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Bakan İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’nde yapılan yeni düzenlemelerle tüketiciyi yanıltan etiket uygulamalarına son verileceğini belirterek, tüketiciyi koruyan ve geleneksel peynir çeşitlerini yaşatan adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Düzenlemeyle eritme peynirlerinin kaşar, tulum, çeçil, dil ve örgü gibi yöresel peynirleri çağrıştıracak şekilde üretilmesi ve satılması önlenecek.

Peynirde yeni kriterler Bu uygulamaya son verilecek

Yeni düzenlemeye göre, eritme peynirlerinin etiketlerinde ‘tost’ veya ‘kahvaltı peyniri’ gibi ifadeler yerine ‘eritme peyniri’ tanımı en az 3 milimetre büyüklüğünde yer alacak. Eritme peynirlerinin dökme olarak satışı da kaldırılırken, ‘çökelek’ ve ‘taze peynir’ tanımları mevzuata eklendi.

Çeşni oranlarına sınırlama getirildi
Yeni düzenlemeyle fıstık ve fındık ezmesi, ay çekirdeği ve mısır gibi maddelerin peynirlerde çeşni olarak kullanılmasına izin verilmeyecek. Çeşnili taze peynirlerde çeşni oranı yüzde 15, diğer peynirlerde ise yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Peynirlerde bitkisel yağ tespitini kolaylaştırmak amacıyla Beta-Sitosterol kriteri de mevzuata eklendi.

Geleneksel peynirlerin kalite kriterleri korunacak
Geleneksel peynir çeşitlerinin özgün niteliklerinin korunması amacıyla olgunlaştırılmış beyaz peynirde tuz oranı yüzde 7,5'e, olgunlaştırılmış kaşar peynirinde ise yüzde 5'e çıkarıldı.

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Bakanlık açıklamasında, yeni düzenlemelerle tüketiciyi koruyan ve geleneksel lezzetleri yaşatan adımların sürdürüleceği ifade edildi.

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