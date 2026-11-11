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Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

11.11.2026 - 00:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (AA)

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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F.K'nin kullandığı 33 AGY 558 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

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Kazada yaralanan F.K. ile beraberindeki 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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