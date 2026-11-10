Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
10.11.2026 - 23:56Güncellenme Tarihi:
Hatay’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
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Kaza, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde yaşandı. 31 N 0824 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.