Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Kaza, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde yaşandı. 31 N 0824 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.