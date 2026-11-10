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Ardanuç-Ardahan yolunda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

10.11.2026 - 23:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ARDAHAN (İHA)

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Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç karayolunda mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

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Bölgede etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, yolda kar birikintilerinin oluşması üzerine Ardahan-Ardanuç karayolunda ulaşım güçleşti. Olumsuz hava şartları nedeniyle Bülbülan Yaylası güzergahında yaylanın iç kesimlerinde aracı kara saplanarak mahsur kalan Ersin Kaya için kurtarma çalışması başlatıldı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Karayolları ve jandarma ekipleri, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen çalışma yürüttü. Karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalan Kaya'ya ulaşılarak güvenli bölgeye çıkarılması sağlandı.

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Özellikle Sahara Geçidi ve çevresinde kış şartlarının etkisini hissettirdiği bölgede, kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Yetkililer, Ardahan-Ardanuç güzergâhını kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça olumsuz hava şartlarında yola çıkılmaması gerektiğini hatırlattı. Kış şartlarının etkisini artırdığı Ardahan’da ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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