Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama! Bakan Özer duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve açılış için beraberindeki heyetle Elazığ'a geldi. Vali Ömer Toraman tarafından karşılanan Bakan Özer, kent merkezindeki Bahçekapı İlkokulu'nu ziyaret ederek, kütüphanesinin açılışını yaptı. Daha sonra valiliğe geçen Bakan Özer, şeref defterini imzaladı.

'SIKINTI OLMADAN DÖNEMİ BİTİRECEĞİZ'

Bakan Özer, yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Allah'a şükür şu ana kadar birinci dönemi nasıl yüz yüze eğitim ile kapattıysak, 7 Şubat'ta başlayan ikinci dönemi de aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Sağlık Bakanlığı, mart ayı itibariyle kurallarda bir değişiklik yaptı. Artık okulların bahçesinde maskeler kullanılmıyor. Sadece okul ortamında maske kullanılıyor.

Aynı zamanda herhangi 1-2 vaka olduğu zaman artık sınıflarda yüz yüze eğitime ara vermiyoruz. Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin dersliğin hiçbirisi yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim-öğretime devam ediyor. Hakikaten bu 1,5 yıl aradan sonra tüm öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle birlikte başardığımız çok büyük bir başarı hikayesidir.

Ben bu vesileyle her gittiğim yerde teşekkür ettiğim gibi Elazığ'ımızdaki tüm öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Maskeyle ders anlattılar, aşılama oranları gerçekten ülke ortalamasının çok üzerinde seyretti. Elazığ'daki öğrencilerimize çok teşekkür ederim maskeleri ile ders dinlediler. Velilerimize çok teşekkür ederim, okullarda çocukların kurallara uyması noktasında sürekli destek verdiler ve başarılı bir şekilde bu süreci, bu noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra da hiçbir sıkıntı olmadan bu dönemi bitireceğiz"

'ELAZIĞ'A 1 MİLYAR TL'LİK EK BÜTÇE'



Elazığ Valiliği'nde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kente ayrılan bütçeye 1 milyar TL'lik bütçe eklenerek 1 milyar 366 milyon TL'ye çıkardıklarını söyledi.





"2020 yılındaki depremden sonra güçlendirme ve yık-yap çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor” diyen Bakan Özer, şöyle konuştu:



“Bu çalışmaları 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız. Yine okullarımızın küçük ve büyük onarımları için 12 milyon TL'lik bir bütçe Elazığ’a tahsis etmişiz. 48 milyon TL ilave bütçe vererek bu bütçeyi 60 milyon TL'ye çıkarmış olduk. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde en ağırlık verdiğimiz alanlardan biri okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak. Tüm illerimizde yeni anaokulları, yeni ana sınıfları açıyoruz. 2022 yılında 3 bin yeni anaokulu, 40 bin anasınıfı açacağız. Şu ana kadar 94 yeni anaokulunu açtık ve 7500 anasınıfını hizmete aldık. Dolayısıyla 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 90’a çıkardık. Hedefimiz 2022 yılı sonunda 5 yaşı yüzde 100’e, 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’e ve 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını da yüzde 50’ye çıkartmak. İnşallah tüm planlarımız buna göre takvimine göre uygun bir şekilde devam ediyor. Elazığ’a da bu bağlamda 22 yeni anaokulu yapma kararı aldık. Yaklaşık 221 milyonluk bir bütçe ile 2022 yılı içerisinde 22 yeni bağımsız anaokulunu hizmete alacağız. Yine il değerlendirme toplantımızda Elazığ’a 10 yeni ilkokul, 6 yeni ortaokul yapma kararı aldık. Bu da 140 milyonluk bir yatırım. İhtiyaca binaen 9 yeni lise yapma kararı aldık. Bu da yaklaşık 202 milyonluk bir ilave yatırımı gerektirecek. Depremden sonra TOKİ’nin yeni konu konut rezerv alanlarının olduğu yerde doğal olarak yeni eğitim birimlerine ihtiyaç var. Onlarla ilgili de 2 ilkokul, 1 ortaokul ve 2 liseyi yatırım programına aldık. Bu da yaklaşık 144 milyonluk bir ilave yatırım olacak"

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830 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ LİMAK ORTAOKULU EĞİTİME BAŞLADI



Bakan Özer ve beraberindekiler daha sonra Limak Holding tarafından yaptırılan 24 derslikli, etüt odası ve kütüphanesi bulunan 830 öğrenci kapasiteli Limak Ortaokulu'nun açılış programına katıldı. Eğitimde kadın yöneticilerinin sayısını artırmayı amaçladıklarını belirten Bakan Özer, şunları söyledi.



"Yüzde 59 kadın öğretmenin yer aldığı bir eğitim sisteminde, artık kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak boynumuzun borcudur. İnşallah 81 ilimizde mutlaka il müdür yardımcılarından bir tanesini kadın öğretmenlerimizden yapacağız. Okul müdürleri, şube müdürlerini de aynı yaklaşımı ve kadınlarımızın eğitimdeki, yönetimdeki temsiliyetlerini arttıracağız. Hükümetimiz her zaman bakanlığımıza en yüksek bütçeyi vererek bu süreçleri yönetirken bizim en önemli paydaşımız hayırseverlerimizdir. Bunların başında Nihat Özdemir bey geliyor. Nihat beye ve kızları Ebru hanıma, eğitim sistemimizin eksikliklerinin giderilmesindeki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii bu bir başlangıç. Burada eğitim veren tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Burada eğitim alacak öğrencilerimize başarılar diliyorum."





'EĞİTİM TÜRKİYE'NİN VAZGEÇİLMEZ SEKTÖRÜ'



Limak Holding Başkanı Onursal Başkanı Nihat Özdemir de 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın büyük bir deprem felaketi yaşadığını kaydederek, şunları söyledi:



"Biz iş adamıyız, Türkiye'nin birçok yerinde yatırımımız var. Elazığ ve civarında da yatırımlarımız var, barajlarımız var. Tabii birçok yerde biz yatırım yapan bir firma olarak burada da bize bir görev düşmekteydi. Buranın okul ihtiyacının olduğunu bize ifade ettiler. Tabii eğitim Türkiye'nin vazgeçilmez sektörlerinin başında gelmektedir ve okullarımız depremden büyük hasar gördü, okul ihtiyacı oldu. Bize bunu bildirdiler, biz de Limak olarak burada bir ortaokul yapma sözünü verdik. Sağ olsun Valiliğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız da Elazığ'ın en güzel yerini bize verdi. Onlara da teşekkür etmeyi bir borç biliyorum ve kısa zamanda okulu yaptık ve bu seneye yetiştirdik. Sınıfları gezdik, çocuklarımız buradaki eğitimden de çok memnunlar. Bundan da ayrıca büyük mutluluk duydum. Çanakkale Köprüsü'nü yaptık ortaklarımızla beraber. Dünyanın en büyük köprüsü. O bir ayrı mutluluk ama bu mutluluğun değeri bambaşka bir şey. Bundan dolayı ben çok mutluyum. Hele burada yetişecek öğrencilerimiz ilerideki Türkiye'nin mimarları, mühendisleri, avukatları olacak. Kimi diyor ki mühendis olacağım, kimi diyor avukat olacağım, kimi hakim olacağım, kimi öğretmen olacağım diyor. O da bana çok büyük bir mutluluk verdi. Allah hepsine yardım etsin. Bu çocukların ileride Türkiye'nin büyümesinde, gelişmesinde önemli katkıları olması için de dua ediyorum."





‘ELAZIĞ’IN 1’İNCİ DERECE DEPREM BÖLGE OLMASI DİKKATE ALINARAK TASARLANDI’



2018 yılında özel eğitim ihtiyacı olan çocukların toplumda fırsat eşitliğine sahip olması için Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu inşa edip Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayan Limak Vakfı, Elazığ Limak Ortaokulu ile de eğitim amaçlı sosyal yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Elazığ’ın 1’inci derece deprem bölgesi olması dikkate alınarak tasarlanan ve sadece 1 yıl 1 ayda inşaatı tamamlanan Elazığ Limak Ortaokulu, 4 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. 980 metrekarelik kapalı alana sahip okulda 320 metrekare oyun alanı, 1000 kitabın bulunduğu kütüphane, 24 derslik, 2 laboratuvar, 1 tane özel eğitim sınıfı bulunuyor. Okulda 830 öğrenci öğrenim görebilecek.



Konuşmaların ardından Bakan Özer tarafından Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür belgesi takdim edildi. Yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile okulun açılışı yapıldı.