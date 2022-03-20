MEB’den rekor! 2,5 ayda 6 bin 869 tasarım tescili yapıldı!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), olgunlaşma enstitüleri ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri başta olmak üzere diğer ortaöğretim kurumlarının tamamında fikrî mülkiyet ve sınai hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye devam ediyor.

MEB, 2021 yılında 1.441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini alarak kendi rekorunu kırmıştı. 2022 yılı hedefi ise 7 bin 500 ürün tescili olarak belirlendi.

2022 yılında tüm birimlerden iki ay gibi kısa sürede 127 patent, 356 faydalı model, 7.702 tasarım ve 46 marka olmak üzere 8 bin 277 ürün tesciline başvuruda bulunuldu. Şu ana kadar 6 bin 869 ürünün tasarım tescili onaylandı.

2,5 AYDA 2022 YIL SONU HEDEFİNİN YÜZDE 92’SİNE ULAŞILDI

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“MEB olarak mesleki eğitim, BİLSEM, olgunlaşma enstitüleri ve tüm lise türlerinde fikrî mülkiyet konusunda 2021 yılında çok önemli bir mesafe aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikrî mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikrî mülkiyet ofisi kurduk. 2021 yılında bu çalışmalar meyvesini vererek 1.441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. 2022 yılında tescil hedefimizi 7 bin 500’e çıkarttık. 2022 yılında tüm eğitim kurum ve okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin yoğun çalışmaları sonunda şu ana kadar 127 patent, 356 faydalı model, 7.702 tasarım ve 46 marka olmak üzere 8 bin 277 ürün tesciline başvuruda bulunuldu. İlk değerlendirmeler sonunda 6 bin 869 ürünün tasarım tescili onaylandı. Böylece 2022 yılının ilk 2,5 ayında yıl sonu hedefimizin %92’sine ulaşmış olduk. Mevcut başvuruların değerlendirme süreçleri ile birlikte yeni başvurular da yapılmaya devam ediyor. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikrî mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oluşan deneyim ve kültür sürekli güçleniyor. Bu çalışmalar, gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır. Bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma 81 il Millî Eğitim Müdürümüze ve okul yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”