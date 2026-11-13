Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİzmir’e şehit ateşi düştü! Acı haber babaevine ulaştı
HaberlerGündem Haberleri İzmir’e şehit ateşi düştü! Acı haber babaevine ulaştı

İzmir’e şehit ateşi düştü! Acı haber babaevine ulaştı

13.11.2026 - 01:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İzmir’e şehit ateşi düştü! Acı haber babaevine ulaştı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in acı haberi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 4 askerin şehit olduğu bildirilen kazanın ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. MSB'den yapılan açıklamada, S-70 tipi askeri helikopterin Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğradığı ve kazada 4 askerin şehit olduğu belirtildi. Kazada şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in İzmir Gaziemir ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Haberin verilmesinin ardından şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Hatay’daki şehidin evinde yas! Ailesine acı haber verildi
#Gündem

Hatay’daki şehidin evinde yas! Ailesine acı haber verildi

İzmir’e şehit ateşi düştü! Acı haber babaevine ulaştı
#Gündem

İzmir’e şehit ateşi düştü! Acı haber babaevine ulaştı

Çevreyolunda tanker ile otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı
#Gündem

Çevreyolunda tanker ile otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı