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Hatay’daki şehidin evinde yas! Ailesine acı haber verildi

13.11.2026 - 01:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay’daki şehidin evinde yas! Ailesine acı haber verildi

Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir’in Hatay’ın Payas ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

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Malatya’da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu.

Şehit olan askerlerden 34 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay’ın Payas ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Zehir’in baba ocağına yakınları akın etti.

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