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Çevreyolunda tanker ile otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı

13.11.2026 - 01:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Çevreyolunda tanker ile otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı çevreyolunda, tanker ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Muratlı çevreyolu Aşağısevindikli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. yönetimindeki 37 PS 436 plakalı tanker ile R.Ç. idaresindeki 59 YM 989 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki beton su kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü R.Ç. ile araçta bulunan M.Ç. ve tanker sürücüsü Y.T. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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