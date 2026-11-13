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Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

13.11.2026 - 01:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza, gece geç saatlerde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Yılmaz K. yönetimindeki 34 TC 5666 plakalı otomobil ile G.Ö. idaresindeki 55 AY 486 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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