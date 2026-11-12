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Takla atan otomobil alevlere teslim olurken kazada sürücü yaralandı

12.11.2026 - 23:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA)

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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde takla atan otomobilin alevlere teslim olduğu kazada sürücü yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Mirahor köyü mevkiinde E.A. idaresindeki 66 ADL 060 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak alev aldı. Kazada sürücü yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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