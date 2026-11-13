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Mersin'de tüfekli dehşet! 1 kişi öldü, 5 yaralı var

13.11.2026 - 01:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin'de tüfekli dehşet! 1 kişi öldü, 5 yaralı var

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın sokakta tüfekle ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

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Olay, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 Karayolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede bir şahıs, kaldırımda yürüyerek yanında bulunan tüfekle çevreye rast gele ateş açtı.

Mersinde tüfekli dehşet 1 kişi öldü, 5 yaralı var

Açılan ateş sonucu bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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