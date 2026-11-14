Kepçeye arkadan çarpan otomobildeki çift öldü, 2 çocuk yaralandı

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Kaza saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Polat yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kepçeye arkadan çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile yanında bulunan eşi Seher Polat olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan çocukları Asiye Polat (5) ile İbrahim Halil Polat (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Anne ve babanın hayatını kaybettiği, iki çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda seyir halindeki otomobilin, yol kenarında ilerleyen kepçeye hızla arkadan çarpması, olay yerinde bekleyen yolcuların ise kıl payı kurtulması an be an kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.