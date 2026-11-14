Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüz yolda kayan araç karşı şeride geçerek motosikletle çarpıştı
HaberlerGündem Haberleri Düz yolda kayan araç karşı şeride geçerek motosikletle çarpıştı

Düz yolda kayan araç karşı şeride geçerek motosikletle çarpıştı

14.11.2026 - 21:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE (İHA)

ABONE OL

Düzce'de kayarak karşı şeride geçen otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kaza, Konuralp Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Beçi sapak istikametinden hastane istikametine seyir halinde olan Cengizhan Y. idaresindeki 54 ARP 140 plakalı otomobil, düz yolda kayınca karşı şeride geçti.

İLGİLİ HABER

Lodosun ardından sağanak yağış Tekirdağ’da günlük hayatı olumsuz etkiledi
Lodosun ardından sağanak yağış Tekirdağ’da günlük hayatı olumsuz etkiledi

Bu esnada Rüştü O. idaresindeki 81 ACP 814 plakalı motosiklet, karşı şeride geçen otomobile ok gibi saplandı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABER

İki grup arasında çıkan tüfekli kavgada 2 kadın yaralandı
İki grup arasında çıkan tüfekli kavgada 2 kadın yaralandı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Kamyonet tıra arkadan çarptı 2 kişi hafif şekilde yaralandı
#Gündem

Kamyonet tıra arkadan çarptı 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Kamyonet şarampole yuvarlandı 1'i bebek 6 kişi yaralandı
#Gündem

Kamyonet şarampole yuvarlandı 1'i bebek 6 kişi yaralandı

Gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı 2 sürücü yaralandı
#Gündem

Gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı 2 sürücü yaralandı