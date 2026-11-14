Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması: Hazineden tek kuruş ödenmedi

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Fon piyasalarına yönelik süreçte son durum ne? Emeklilerin refahını artırmak için yapılacak düzenleme ne aşamada? COP31 kararlarının ülkelerin kalkınma politikalarına etkisi ne olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

COP31 gurur duyduğumuz bir organizasyon. 2026 Türkiye'de zirve yılı oldu. İnsanlığın ortak problemlerine çok güçlü vurgu yaptık. Antalya COP'u tarihe geçecek.

FON SORUŞTURMASI

Devlet Denetleme Kurulu şu anda sahada. Önemli bir sayıda müfettişle, denetmenle tüm bu kurumları inceliyor. Sorumluluğu olan bürokratlar tespit edildiğinde bunlarla ilgili de soruşturma süreçleri başlatılıyor. O yargı süreci ile ilgili boyut ayrıca, ona geleceğim. Ama bu denetim boyutu öncelikle kurumların incelenmesi söz konusu. Tabii kurumlar suç işlemez, kurumları yönetenler veya onun içindeki bürokratlar, çalışanlar, uzmanlar kimse. Herkesi de tabii tercih ediyoruz, yanlış anlaşılmasın. Bu kurumlar bu devletin kurumları ama içinde yanlış yapanlar varsa bunların tespiti, soruşturulması ve hak ettikleri karşılığı görmeleri de yine bu sürecin doğal bir parçası. Bu Devlet Denetleme Kurulu boyutu. İkincisi, yine Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve başkanlığını ben yapıyorum. İçinde Adalet Bakanlığımız var, Maliye Hazine Bakanlığımız var. Bunların ilgili, ilişkili kurumları, yine finans piyasasının ana aktörleri var ve işte gündeme göre yine katılımcılar oluyor. Dolayısıyla bu Fon Koordinasyon Kurulu da başladığı günden bugüne çok etkili bir şekilde çalıştırıyoruz. 10. toplantısını geçtiğimiz gün yaptık, cuma günü yaptık.

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Bunun dışında daha özel alt çalışma grupları, her bir bakanlığımızın yaptığı çalışmalar, çeşitli alanlarda yaptığımız görevlendirmelerle oluşan ekipler, bütün bunlar yoğun bir şekilde o günden bugüne çalışmalarını yürütüyorlar ve geldiğimiz süreçte yine adli boyut çok kapsamlı bir şekilde gündemimizde ve hep birlikte görülüyor. Birazdan sayılara da gireriz. Son derece kapsamlı, derinlikli ve etkin bir adli süreç de işliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere adli kurumlarımız, yargı kurumlarımız da bu süreçte çok etkin bir şekilde üzerlerine düşeni yapıyorlar.

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"HAZİNEDEN TEK KURUŞ ÖDENMEDİ"

Daha sonra bir kanun hazırlığı yaptık ve meclisimizin takdiriyle bu kanun yasalaştı. Bu kanunda da şunu öngörüyoruz. Özellikle para piyasası fonlarındaki yatırımcılar ve küçük yatırımcılar başta olmak üzere 1 milyon TL'ye kadar ödemelerin yapılması, bu ödemeler yapılırken bütçeden kaynak kullanılmaması, bu fonların içindeki varlıkların değerlendirilmesi ve bu süreçte haksız kazanç elde etmiş, fahiş kazanç elde etmiş kişilerden geri alınarak kaynakların, olumsuz etkilenmiş yatırımcıların haklarının karşılanması yine temel bir ilkemiz. Bir diğer çok hassas davrandığımız konu şu. İstismarcılarla, manipülatörlerle yatırımcıları karıştırmamak. Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor. Bu bir hastalık gibi. Biz şu anda finansal piyasadaki bir hastalıkla diyelim, bir mikrobik yapıyla uğraşıyoruz. Bunu tedavi ederken, buna müdahale ederken bünyeye zarar vermemek lazım.

131 fonun hukuku ayrı. Her birine dolayısıyla her biri için ayrı ayrı bir hesap açtık. Ayrı ayrı bu süreçler yürütülüyor. Her şey kayıt altında. Kim ne yaptıysa başlangıcından bugüne, kim ne zaman girdiyse, sistemden çıktıysa, ne kadar yatırdıysa, ne kadar çıktıysa yüz binlerce insan tabii ve her biri kim bilir ne kadar işlem yaptı. Bütün bunlar devletin kayıtlarında. Burada hiçbir kayıt dışı şey söz konusu değil. 161 milyar ödeme yaptık geçen cuma günü itibarıyla. Ayni ve nakdi ödeme. Burada bir tek kuruş devletin hazinesinden yapılmadı.

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Fonlarda gönüllü iadeler 33.4 milyar liraya ulaştı.