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Gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştı 2 sürücü yaralandı

14.11.2026 - 22:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GAZİANTEP (İHA)

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

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Kaza, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gitmek üzere seyir halinde olan 06 MD 9050 plakalı gelin arabası ile 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

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Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Gelin ile damat ise kazada herhangi bir yara almadı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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