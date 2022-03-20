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    EğitimÖSYM duyurdu! EKYS soruları ve cevapları erişime açıldı!
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    ÖSYM duyurdu! EKYS soruları ve cevapları erişime açıldı!

    Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından ÖSYM, 2022-MEB-EKYS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. İşte ÖSYM EKYS soruları ve cevapları!

    20.03.2022 - 15:35 |
    ÖSYM duyurdu! EKYS soruları ve cevapları erişime açıldı!

    ÖSYM duyurdu! 2022-MEB-EKYS soru ve cevapları yayınlandı. ÖSYM 20 Mart 2022’de gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının soru kitapçığının yayınlandığını duyurdu. İşte 2022 EKYS soruları ve cevapları!

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    “20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2022-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Mart 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.”

    Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için TIKLAYIN

     

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