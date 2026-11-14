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Kamyonet tıra arkadan çarptı 2 kişi hafif şekilde yaralandı

14.11.2026 - 22:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

Kamyonet tıra arkadan çarptı 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından kamyonet yoldan kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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