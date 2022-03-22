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    EğitimAÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim lisesi sınav sonuçları TC ile sorgulama!
    HaberlerEğitim Haberleri AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim lisesi sınav sonuçları TC ile sorgulama!
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    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim lisesi sınav sonuçları TC ile sorgulama!

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? AÖL sınav sonuçları merakla bekleniyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. AÖL sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Açık Lise 2.dönem sınavlarının sona ermesiyle merakla, AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. Peki, 2. Dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sınav sonuçlarına nereden bakılır? AÖL sınav sonuçları sorgulama detayları…

    22.03.2022 - 13:03 |
    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim lisesi sınav sonuçları TC ile sorgulama!

    AÖL sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. MEB’in 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi http://aol.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ile ilgili merak edilenler…

    AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 21 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

    AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR, SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

    AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    AÖL SINAVI NASIL DEĞERLENDİLİYOR, AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

    Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

    Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

    Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. 

     

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