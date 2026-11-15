Pendik'te insanlık ölmemiş dedirten olay! 13 bin lira buldu, sahibine teslim etti

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İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan olay, dürüstlüğün ve dayanışmanın güzel bir örneğini ortaya koydu. Pendik Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'nde görevli Fevzi Poyraz, Kurtköy Mahallesi'nde çalıştığı sırada kaldırımda sahipsiz bir çanta fark etti. Çantanın içerisinde yaklaşık 13 bin TL ve araç anahtarı bulunduğunu gören Poyraz, vakit kaybetmeden amirine haber verdi. Belediye çalışanının duyarlı davranışı sayesinde kayıp çanta kısa sürede sahibine ulaştırıldı.

İÇİNDE 13 BİN LİRA VE ARAÇ ANAHTARI VARDI

Çantayı bulmasının ardından amiriyle iletişime geçen Poyraz, aldığı yönlendirme doğrultusunda çantayı Pendik Belediyesi Atık Yönetim Merkezi'ne götürdü. Belediye yetkililerinin ihbarı üzerine merkeze gelen polis ekipleri, çantayla ilgili tutanak hazırladı.

Çantada bulunan bilgilerden sahibinin kimliğini belirleyen polis, restoran işletmecisi Mesut Çelik'e ulaştı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından içerisinde para ve araç anahtarı bulunan çanta, polis merkezinde sahibine teslim edildi.

"TEK İSTEĞİM SAHİBİNE ULAŞMASIYDI"

Görev sırasında bulduğu çantayı sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Fevzi Poyraz, olayın nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle anlattı:

"Kurtköy'de görev başındayken kaldırımda bir çanta gördüm. İçinde para ve araç anahtarı olduğunu fark edince hemen amirime haber verdim. Atık yönetim merkezimize geldim ve polis ekiplerine haber verdik. Polis ekipleri çantadaki bilgilerden sahibine ulaştı ve çanta karakolda teslim edildi. Tek isteğim sahibine ulaşmasıydı. Teslim edilince çok mutlu oldum, vicdanen de rahatladım."

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KAYBETTİĞİ ÇANTASINA BİR SAAT İÇİNDE KAVUŞTU

Sabah saatlerinde iş yerine geldiği sırada çantasını araçtan inerken düşürdüğünü anlatan Mesut Çelik, kaybını belediye çalışanlarının bulduğunu öğrenince rahatladığını ifade etti.

Çelik, "Sabah saat 10.00 sıralarında iş yerime geldiğimde, araçtan inerken çantamı düşürmüşüm. Çantayı belediye çalışanlarının bulduğunu öğrenince içim rahatladı. Kısa süre sonra polis ekipleri beni aradı. Bir saat içinde karakola gidip çantamı teslim aldım. İçinde iş yerimizden kazandığımız bir miktar para ve aracımın anahtarı vardı" dedi.

"İYİ İNSANLAR HÂLÂ VAR ARAMIZDA"

Çantasına eksiksiz şekilde kavuşmanın sevincini yaşayan Mesut Çelik, belediye çalışanı Fevzi Poyraz'a teşekkür etmek için anlamlı bir davette bulundu.

Çelik, "Çantamı bulan Fevzi abi, aramızda hâlâ iyi insanların olduğunu bir kez daha gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Teşekkürümüzü iletmek için onu ve ailesini restoranımızda ağırlamak istiyoruz. Polis ekiplerine ve belediye çalışanlarına da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Pendik'te yaşanan olay, bir belediye çalışanının örnek davranışı ve çanta sahibinin teşekkür davetiyle güzel bir dayanışma hikâyesine dönüştü.