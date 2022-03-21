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    EÄŸitim2022 YÖK Görevde Yükselme SÄ±navÄ± (GYS) yapÄ±lacak mÄ±?
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    2022 YÖK Görevde Yükselme SÄ±navÄ± (GYS) yapÄ±lacak mÄ±?

    YÃ–K GÃ¶revde YÃ¼kselme SÄ±navÄ± yapÄ±lacak mÄ±? YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2022 yÄ±lÄ± iÃ§inde gÃ¶revde yÃ¼kselme ve unvan deÄŸiÅŸikliÄŸi sÄ±navÄ± aÃ§mayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼niversitelere bildirdi!

    21.03.2022 - 17:20 |
    2022 YÖK Görevde Yükselme SÄ±navÄ± (GYS) yapÄ±lacak mÄ±?

    YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan idari personel iÃ§in 3 yÄ±ldÄ±r merkezi gÃ¶revde yÃ¼kselme sÄ±navÄ± aÃ§Ä±lmÄ±yordu. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± merkezi gÃ¶revde yÃ¼kselme sÄ±navÄ± talep eden Ã¼niversitelere yazÄ± gÃ¶ndererek, 2022 yÄ±lÄ±nda gÃ¶revde yÃ¼kselme ve unvan deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ merkezi yazÄ±lÄ± sÄ±navÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â bildirdi.

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    2022 YÃ–K GÃ¶revde YÃ¼kselme SÄ±navÄ± (GYS) yapÄ±lacak mÄ±

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