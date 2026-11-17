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Sadece bir öğün değil, bölgenin misafirperverliğini ve üretim kültürünü yansıtan Van kahvaltısının yaşatılması için standartların korunması gerektiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri ve gastronomi uzmanları, coğrafi işaretli bu eşsiz geleneğin gelecek nesillere gerçek tadıyla aktarılabilmesi için yerel üreticilerin ve emektar ustaların desteklenmesi gerektiği konusunda birleşiyor.