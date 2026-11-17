Yarım asırlık marka tarihe karışıyor! Kepenk kapatma kararı: Fabrikasyon ürünler bu kültürü bitiriyor
Türkiye’nin tescilli gastronomi miraslarından Van kahvaltısının artan maliyetler ve ticari kaygılar nedeniyle geleneksel dokusundan uzaklaştığı uyarısı yapıldı. Otlu peynirden murtuğaya, kavuttan karakovan balına kadar her biri ayrı emek isteyen doğal lezzetlerin korunması gerektiğine dikkat çekilirken, coğrafi işaretli bu eşsiz kültürün özüne dönmesi için çağrıda bulunuldu.
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Türkiye’nin tescilli gastronomi miraslarından Van kahvaltısının ticari kaygılarla geleneksel dokusundan uzaklaştığını belirten 51 yıllık köklü kahvaltı markası, kepenk kapatma kararı aldı. Yarım asrı aşkın süredir yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan tarihi işletmenin vedası, kentte ve gastronomi çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.
DOĞAL LEZZETLERİN YERİNİ TİCARİ SUNUMLAR ALDI
Kapanma kararının ardında artan maliyetlerin yanı sıra Van kahvaltısının otantik yapısının bozulmasının yattığına dikkat çeken işletmeci, kahvaltı kültürünün zamanla gerçek kimliğinden koptuğunu vurguladı. Otlu peynirden murtuğaya, kavuttan karakovan balına ve odun ateşinde pişen lavaş ekmeğine kadar her biri ayrı bir emek ve doğallık gerektiren yöresel ürünlerin yerini fabrikasyon ve ticari sunumların alması eleştirilerin odağı oldu.
KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ÇAĞRISI
Sadece bir öğün değil, bölgenin misafirperverliğini ve üretim kültürünü yansıtan Van kahvaltısının yaşatılması için standartların korunması gerektiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri ve gastronomi uzmanları, coğrafi işaretli bu eşsiz geleneğin gelecek nesillere gerçek tadıyla aktarılabilmesi için yerel üreticilerin ve emektar ustaların desteklenmesi gerektiği konusunda birleşiyor.