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Yozgat'ta farklı ürünlerin de yetiştirilebileceğini göstermek istediğini belirten Bekir Korkmaz, "19 sene oldu buraya başlayalı. Babadan kalma bir arazim var, dedemizin mirasını korumak istedim. Çünkü onlar o kadar zor şartlarda bizlere mal bırakmış gitmişler ki benden sonra neslimiz sırf herhangi bir şey kazanmak değil ama benim kısmetime de burası düştü. Burada 600'e yakın meyve ağacım var, fideleri dahil olmak üzere. İncir, kestane, ıhlamur, döngel, Antep fıstığı, incir ağacı burada yetiştiriyorum. Çevreme de fayda sağlamak istiyorum. Buğday, arpa ile gün geçer ama Yozgat gibi bir yerde ben bu benim çayım 7- 8 senedir burada. Dünyanın neresinde olursa olsun yani yetişen hiçbir ürününden umudu kesmeyin. Yaprak döken meyveden kimse korkmasın. Yaprak döken her meyve her yerde olur arkadaşlar. Kimse umut kesmesin, çalışsınlar yeter ki. Gayret ettiğin zaman Cenab-ı Allah veriyor arkadaş, ne memurun da fukaranın da rızkını veren, sana da veren, hayvanata da verir" dedi.