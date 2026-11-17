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Daha önce gerçekleştirdiği çalışmalarda deniz fosillerine ulaşan Söyüt, arazi gezilerini sürdürüyor. Söyüt, son araştırmasında farklı formda bir ağaç ve taşlaşmış yaprak fosili buldu.Kemik fosillerinin insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunun ancak bilimsel incelemeyle belirlenebileceğini vurgulayan Söyüt, "Şu an elimde görülen kemik fosili. Tabii insan veya hayvan kemiği olduğunu araştırmalar sonucunda, incelemeler sonucunda tespit edebiliriz. Yine farklı bir formda ağaç fosili bulduk. Bu da yine milyonlarca yılda kalsiyum karbonattan oluşmuş. Doğanın bize sunmuş olduğu harika bir taşlaşmış yaprak fosili bulduk. Bu fosil de milyonlarca yılda oluşmuş bir yapıya sahip" dedi.