Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Davud El-Kayseri Caddesi üzerinde seyreden A.B. idaresindeki 38 AGP 736 plakalı otomobil yakıtının bitmesi nedeniyle yol ortasında kaldı.

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O sırada A.B.’yi gören Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, araçlarını kenara çekerek, A.B.’nin yardımına koştu.

İki polis memuru tarafından itilen otomobil, yol kenarına çekilerek, güvenli bölgeye alındı.

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A.B. kendisine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.