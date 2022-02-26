Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

ZELENSKi'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin bir açıklama da Ukrayna liderinden geldi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için önemli askeri ve insani destek son derece önemli. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak!' dedi.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

KİEV KONTROL ALTINDA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer açıklamada ise başkent Kiev'i ve şehrin çevresindeki önemli noktaları kontrol altında tuttuklarını sölyedi. Rusya'nın Perşembe günü başlattığı işgalden sonra, başkent Kiev'in hala Ukrayna kontrolünde vurgulayan Zelenskiy, "Düşman saldırılarına direndik ve onları başarıyla püskürtüyoruz. Çatışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"YARDIM ETMEK İSTEYEN KİM VARSA SİLAHLANDIRACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna halkının AB üyelik hakkı kazandığını ve bunun önemli bir destek olacağını sözlerine ekledi. Zelenskiy, "Gelip bize yardım etmek isteyen kim varsa onları silahlandıracağız" dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Bu savaşı durdurmamız gerekiyor. barış içinde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı. Macaristan ve Almanya'nın SWIFT kararını destekleyecek kadar cesur olduğunu umut ediyoruz.

"BURASI BİZİM TOPRAĞIMIZ"

Başkent Kiev'de bulunan ofisinin önünden paylaştığı bir video ile sabah saatlerinde ulusa seslenen Zelenskiy, "Silahları bırakmayacağız" mesajını vermişti. Ukrayna lideri mesajında, "Herkese günaydın. Yalan haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız, ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız" ifadelerini kullanmıştı.