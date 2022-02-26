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DünyaBakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü! 'Savaşı durdurun' çağrısı
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Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü! 'Savaşı durdurun' çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

26.02.2022 - 15:40 |
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü! 'Savaşı durdurun' çağrısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Ukraynadaki son durum ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi. 

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