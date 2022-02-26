İki ülkeden Ukrayna'ya silah yardımı!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı Kiev sokaklarına geldi. Hollanda hükümeti daha önce Kiev'den Lviv'e taşıdığı büyükelçiliğin yerini bir daha değiştirme kararı aldı.

Hollanda parlamentosundan yapılan açıklamaya göre büyükelçilik çalışanları Lviv'den Polonya'nın Jaroslaw kentine taşınacak. Parlamentoda ayrıca Ukrayna ordusuna silah yardımı yapılması kararı çıktı. Bu karar doğrultusunda Hollanda hükümeti Kiev'e 200 adet Stinger hava savunma füzesi gönderecek. Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, müttefiklerimizle birlikte bu silahları mümkün olduğunda erken teslim edecek" ifadeleri kullanıldı. Hollanda ay başında da Ukrayna ordusuna silah yardımı sözü vermişti. Yardım kapsamında tüfek, mühimmat, radar sistemleri ve mayın tespiti yapan robotlar gönderilecek.

ÇEK CUMHURİYETİ'NDEN MÜHİMMAT YARDIMI

Hollanda'nın askeri yardımına paralel olarak Çek Cumhuriyeti'nden de benzer bir adım geldi. Prag hükümeti Ukrayna'ya 8.6 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat yardımına onay verdi. Çek Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada yardımların devam edeceğini belirtti.