Rusya - Ukrayna savaşında 4. gün! Taraflar müzakere masasına oturacak mı? Açıklamalar peş peşe geliyor

Tüm dünya Ukrayna - Rusya savaşını takip ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Ukrayna işgalinde dördüncü gününde de bölgeden Çatışma haberleri geliyor. Rus ordusunun ülke içerisindeki ilerleyişi devam ediyor. İşte savaş bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...

16.37: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin Ukrayna-Belarus sınırında yapılacağını açıkladı. Zelenski, Ukrayna ve Rus heyetlerinin ön şartsız görüşeceklerini açıkladı.

16.15: Putin, NATO'nun agresif açıklamaları üzerine 'Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri verdi. Söz konusu emir sonrası birliğin 'özel savaş görevi durumuna' geçtiği belirtiliyor.

Putin'in batıdan gelen baskılar sonucunda böyle bir karar aldığı Rus basınının satır aralarında yer aldı. Putin konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Gördüğünüz üzere Batılı ülkeler sadece ekonomik alanda ülkemize karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla kalmayıp aynı zamanda önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri, ülkemize yönelik saldırgan açıklamalarda da bulunuyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum.'

16.05: Belarus Başkanlık Ofisi, Ukrayna heyetinin Gomel şehrine gideceğini duyurdu.

16.04: Norveç, hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

15.38: Rus Medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Belarus Gobel kentine müzakereleri kabul ettiğini iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, "Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" açıklamasını yaptı.

15.20 : Rusya'nın Ukrayna'ya müzakere için verdiği süre doldu. Moskova yönetimi Kiev'le Belarus'ta görüşmeye hazır olduğunu duyurmuştu ancak 'saldırgan ülkelerde müzakere yapmaya karşıyız' cevabı veren Ukrayna lideri Zelenskiy, bu teklifi reddetmişti.

15.12: Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko: Kiev kendini savunmaya devam ediyor, başkentin içerisinde Rus birliği yok.

14.33: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı’na Rusya aleyhinde başvuru yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından başvurur kararını duyuran Zelenski, “Ukrayna, Rusya aleyhindeki başvurusunu Uluslararası Adalet Divanı’na sundu. Rusya, saldırganlığı haklı çıkarmak için soykırım kavramını manipüle etmekten sorumlu tutulmalıdır. Rusya'nın askeri faaliyetlerini şimdi durdurmasını emreden acil bir karar talep ediyor ve davaların önümüzdeki hafta başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

14.20: İtalya ve Hollanda hava sahalarını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

14.08: Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna tarafına Belarus'taki müzakereler için saat 15.00’e kadar süre tanıdıklarını ve olumsuz yanıt almaları durumunda yaşananların sorumlusu olarak Ukrayna’nın görüleceğini duyurdu.

HARKOV'UN KONTROLÜ TAMAMEN UKRAYNA'YA GEÇTİ

13.55: Ukrayna’da bölge valisi Oleh Sinegubov, Ukrayna'nın kuzeydoğudaki Kharkov şehri üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söyledi. Sinegubov, "Kharkov’un kontrolü tamamen bizim! Silahlı kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor ve şehir

düşmandan tamamen temizleniyor” açıklamasını yaptı.

13.00: Danimarka ve Finlandiya, hava sahalarını Rus uçaklarına kapama kararı aldı

12.30: Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, işgalin başından bu yana Rusya'nın 4 bin 300 civarında asker, 146 tane de tank kaybettiğini açıkladı.

11.30: Ukrayna'da silahlanan siviller, Çernihiv bölgesinde ilerleyen Rus tankını durdurdu.

11.30 : Kremlin, müzakereler sırasında askeri operasyonların durmayacağı konusunda Ukrayna'yı uyardıklarını açıkladı.

10.53: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

10.38: Zelenski'den Kremlin'e yanıt: Eğer Rusya Ukrayna'ya Belarus topraklarından saldırmamış olsaydı, Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi

10.35: Ukrayna Lideri Zelenski, gece boyu Kiev'de yaşananlar için 'Gece oldukça şiddetli geçti, sivil altyapıya yönelik bombardımanlar oldu' açıklamasında bulundu.

Zelenski 'İşgal güçler ambulans dahil her şeye saldırdı. Sivil yerleşim yerleri bombalandı' dedi.

10.25: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını duyurdu.

10.20: Finlandiya hava sahasını Rus uçuşlarına kapattı.

09.30 : Ukrayna medyası, Ukrayna'nın güneyindeki Nova Kakhovka şehrinin Rusya tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

09.00: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko Telegram'a, Pazar günü Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv şehrinin sokaklarında Rus askeri araçlarının görüldüğünü yazdı.

Herashchenko ve Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi tarafından yayınlanan videolar, bir cadde boyunca hareket eden birkaç hafif askeri aracı ve yanan bir tankı gösterdi.

07.07: Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.

06.21: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.

06.00 Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

05.16: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yoğun çatışmalar devam ediyor. Şehirde yeniden siren sesleri duyulmaya başlandı. Köy ve kırsal alanlarda her 2 ülkenin askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı belirtildi.

05.13: Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

05.12: Gece boyunca süren çatışmalar sırasında hem Ukrayna askerleri, hem de Rus askerleri karşılıklı olarak esirler aldı. Her 2 taraftan da ağır kayıplar verildiği bilgileri alınırken, bazı kentlerde meskun mahal çatışmalarının sürdüğü açıklandı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 2 bin 500 dolayında askerin yaralandığını ifade etti.

04.57: ABD Eski Başkanı Trump, Ukrayna halkına desteğini ifade etti ve Ukrayna Lideri Zelenskiy için 'Çok cesur bir adam.' ifadelerini kullandı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor" dedi. 2020 seçimlerine hile karıştırıldığını söyleyen Trump,"Ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" dedi.

04.55: Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'deki doğalgaz boru hattını havaya uçurduğunu söyledi.

04.40: Japon milyarder Hiroshi Mikitani, Ukrayna'ya 8,7 milyon dolar bağışladı.

04.18: Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı.

03.15: Rusya hükümeti, Baltık ülkelerine hava sahasını kapatırken Rus havayolu şirketi Aeroflot, Letonya ve Romanya’ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

03.10: Rus ordusu Vasilkov bölgesinde petrol deposu olduğu öne sürülen bölgeyi vurdu. Bölgeden çıkan ateş ve duman gökyüzünü kapladı.

02.25 CNN'in haberine göre; Kiev'in güney batısında gerçekleşen iki patlama gökyüzünü aydınlattı. Patlamalarda birinin kent merkezine yaklaşık 20 kilomete mesafede gerçekleştiği bildirildi. İkinci patlama ise Kiev'in batısında, şehrin ikinci büyük havalimanı yolunda yaşandı.

01.45 Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Mush, Stralink uydusu internet servisini Ukrayna'da aktif hale geçirdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle Ukrayna'da internet erişiminin engellenmesi zorlaşacak.

01.09: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarla ilgili yeni kararları açıkladı. Leyen, "Rusya bankalarının SWİFT sisteminden çıkarılmasın sağlayacağız. Bizler Putin'in savaş hazinesini kullanmasına engel olacağız. Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını donduracağız. Rus oligarklarının finansmanlarının bizim piyasamızda kullanılmasını engelleyeceğiz. Putin Ukrayna'yı yok etme hedefiyle hareket etti ama aynı zamanda yaptığı kendi ülkesinin geleceğini de yok etmek." dedi.

00.39: Almanya hava sahasını Rus uçuşlarına kapatıyor.

00.22: CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu: "Yaklaşık dört dakika önce çalan siren seslerinin ardından Bağımsızlık Meydanı'nın arkasındaki binalardan çatışma sesleri duyduk. Siren sesleri çaldıktan sonra bomba sesleri duyduk. Her geçen gün şiddetin dozu biraz daha artıyor. 3 gün içinde çatışmaların en yoğun yaşandığı gün oldu."

00.06: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya’da düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.

00.05: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri John Kirby, “ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya hafif silahlar ve çeşitli mühimmatları içeren 350 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderilmesine izin verdi” dedi.

23.49: Ukrayna’nın batı bölgesinde yer alan Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, halka seslendi. Başkan Sadoviy açıklamasında, "Savunma ve polis birlikleriyle şehirde devriye gezmeye davet ediyoruz. Kim silah sahibiyse hazır olsun. Sakinliğinizi koruyun ve molotof kokteyllerini hazırlayın" şeklinde konuştu.

23.29: Fransa, Ukrayna'ya daha fazla askeri teçhizat teslim edecek.

23.28: CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu yaptığı açıklamada "Kiev meydana kadar çatışma sesleri geldi. Çatışmalar Kiev'in kuzey bölgelerinde ilerliyor. Bulunduğumuz noktaya 10 dakikalık mesafedeler. Güvenlik bariyerini aştıkları takdirde arkamda bulunan Bağımsızlık Meydanı'na gelebilirler.." dedi.

23.21: Yunanistan Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını durdurmaya çağırdı ve Moskova'yı bu bölgelerde en az 10 Yunan sivilin "öldürülmesinden" sorumlu tuttu.

23.08: AB üyeleri, Ukrayna ordusuna daha fazla yardımı görüşmek üzere Pazar günü toplanacak.

23.03: Belçika, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ya destek için askeri ekipman, 2 bin adet otomatik silah ile 3 bin 800 ton yakıt gönderiyor.

22.55: Kiev metrosunda elektrikler kesildi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada sivillerin başka sığınaklara aktarıldığı açıklandı.

22.45: Google'ın sahip olduğu YouTube, Russia Today ve Rus devletinin desteklediği diğer medya kuruluşlarının kanalları üzerinden reklam satışına yasak getirdi. Söz konusu yayın kuruluşlarının kanallarında yayınlanan videolara yapılacak tavsiyelere kısıtlama getirildi.

22.40: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatın ardından Polonya, saldırı altında olan Ukrayna'daki yaralıların sevki için 5 vagonlu bir tren hazırladığını açıkladı.

22.38: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Ukrayna Altyapı Bakanlığı etrafında çatışmalar şiddetlendi.

22.28 Pentagon’dan yapılan açıklamada Rusya’nın işgal için 150 binden fazla asker görevlendirdiğini bunların yarıdan fazlasının Ukrayna içine giriş yaptığı belirtildi.

21.55: Zelenskiy, BM'den Rusya'yı güvenlik konseyi oylamasından çekmesini istedi.

21.46 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Rus ordusunun Kiev'e yönelik saldırısında gün için ilerleme kaydedemediğini söyledi. Mihaylo Podolyak, yaklaşık 3 bin 500 Rus askerinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığı ifade etti.

21.35 Batı ülkeleri Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı nedeniyle Moskova Yönetimi'ne yaptırımlar uygularken, Rusya ile hava sahasını kapatan devlet sayısı dokuza yükseldi. Bu ülkeler şöyle: Birleşik Krallık, Slovenya, Çekya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Romanya ve Bulgaristan.



21.15 Fransız AFP haber ajansı, Danimarkalı Ekstra Bladet gazetesinden iki gazetecinin Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya sınırına 50 kilometre mesafedeki Ohitarka kentinde vurulduğunu duyurdu. Muhabir Stefan Weichert ve fotomuhabiri Emil Filtenborg'un hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



21.05 Alman hükümeti, Ukrayna'ya destek olmak üzere bin anti tank mermisi ve 500 karadan havaya Stinger füzesi göndereceğini açıkladı. Başbakan Olaf Scholz, bu kararı açıklarken Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.



21.00 Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan Vadim Denysenko, Rus güçlerinin Zaporijya'daki nükleer santrala doğru ilerlediğini duyurdu.

20. 57: Kiev'de yeniden siren sesleri başladı. Halk sığınaklara inmeye başladı.

20.40 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesini özgürleştirene kadar savaşacağını söyledi. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev'in Rusya ile görüşmeleri organize etme teklifinde bulunduğunu ifade etti.

20.35 Mücahit Topçu son durumu CNN TÜRK'te anlattı: Kievliler çok fazla sokağa çıkmıyorlar. Genellikle sığınaklarda hayatlarına devam ediyor. Yasak kararıyla birlikte zorunlu hale geldi. Çıkarlarsa düşman olarak görülecek. Bu karar neden alındı? Birincisi Rusya lideri Putin'in askerlerine 'saldırın' mesajı vermesi. İkincisi ise Ukrayna istihbaratının almış olduğu bilgi. Buna göre Rusya'dan gelen sabotajcılar kılık değiştirerek eylem hazırlığındalar. Bu sabotajcılar Kiev'de ortalığı karıştıracak eylemler yapabilir. Bunun için gazeteci de vatandaş da turist de sokağa çıkma yasağına dahil.

20.20 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna hükümetine Almanya’dan destek geldi. Almanya hükümeti, Ukrayna’nın talep ettiği 400 adet tanksavar füzesinin Hollanda üzerinden gönderileceğini açıkladı. Ukrayna’ya gönderilecek füzelerin, ilk olarak Hollanda’ya satılarak, Almanya’nın onayının ardından Ukrayna’ya gideceği öğrenildi.

19.50 Amerikan CNN International yayın kuruluşu, Ukrayna'daki çatışmaların yoğun olarak kuzeydoğudaki Kharkiv kentinde yoğunlaştığını yazdı. CNN'e konuşan üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kiev'e doğru kuzeyden Rus ilerleyişine yönelik sert direniş olduğunu aktardı. Söz konusu yetkili ağır çarpışmaların Kharkiv'de yoğunlaştığını değerlendirdiklerini söyledi. Amerikalı yetkili, Rusların Ukrayna'nın kuzeyine yönelik işgalinde iki eksen boyunca direnişle karşılaştıklarını söyledi. Biri Kiev'e, öteki de Belgorod'dan Kharkiv'e yapılan taarruza karşı. Güneyde ise Rus güçleri daha az direnişle karşılaşıyor.

19.45 İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, İngiliz ordusunun NATO'nun doğu cephesini desteklemek için Rusya’nın sınır komşusu Estonya’ya doğru yola çıktığını belirtti. Bakanlık, birliklerin ulaşmasıyla Estonya’daki askeri mevcudiyetlerinin iki katına çıkacağını vurguladı.

19.40 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya tarafından ortaya atılan ve Kiev Yönetimi'nin "kirli bomba" kullanacağına dair iddiayı yalanladı. Kuleba, "Rus propagandası raydan çıktı. Bu hastalıklı bir yalandır" tweet'i attı. "Kirli bombalar" konvansiyonel patlayıcılarla radyoaktif materyalleri birleştiren sistemler ve binlerce insanı bir anda öldürmeyi hedefliyor.

19.30 Kiev sokaklarında kısmen sessizlik hakim.. Belediye Başkanı Kliçko, yerel saatle 17.00'da (TSİ 18.00) başlayan ve Pazartesi sabahı 08.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Bu zaman diliminde sokağa çıkanların Rus sabotaj grubu üyesi olarak değerlendirileceği bildirildi.

18.30 Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik son istihbarat bilgilerini Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; Rus ordusunun ilerleyiş hızı akut lojistik güçlükler ve Ukrayna'nın güçlü direnişi nedeniyle geçici olarak yavaşladı. Kiev'in ele geçirilmesi Rusya'nın ana askeri hedefi olmayı sürdürüyor.

18.23: Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

18.18: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, çatışmaların üçüncü gününde 150 binden fazla Ukraynalı mültecinin sınırını geçtiğini belirtti.

"SOKAĞA ÇIKAN HERKES DÜŞMAN KABUL EDİLECEK"

18.12: CNN Türk Muhabiri Mücahit Topçu: "Kiev'de sokağa çıkma yasağı başladı. Sokaktaki herkes düşman olarak kabul edilecek." dedi.

17.57: Kiev'de pazartesi günü sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

17.45 : Kremlin'in resmi internet sitesi, Rus hükümeti ve devlet medyası web sitelerine yapılan siber saldırı haberlerinin ardından kapatıldı.

SLOVAKYA'DA OHAL İLAN EDİLDİ

17.13: Slovakya Hükümeti, Ukrayna’dan gelen çok sayıda kişi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.



Slovakya Hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında İçişleri Bakanlığı’nın sunduğu raporda günde 10 binden fazla Ukraynalının Slovakya’ya giriş yaptığının belirtilmesi nedeniyle OHAL ilan etme kararı aldı.

16.45: Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra Moskova ve Kiev tarafı dün müzakere masasına oturabileceklerini açıklarken, Rusya müzakerenin adresini Minsk olarak gösterdi. Bugün Rusya, Kiev’in müzakereleri reddettiğini belirtirken, Ukrayna’dan bu konuya dair açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich yaptığı açıklamada, “Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye’de mümkün olduğunu işaret ettik” dedi.

16.36: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, taşıtların Ukrayna üzerinden Romanya’ya girişinde Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirildiğini açıkladı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: HAREKAT SÜRÜYOR

16.25: Rusya Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarına yalan haber yapılmaması çağrısında bulundu.



Rusya’nın Ukrayna’ya sürdürdüğü saldırılar devam ederken, Rusya’yı zor durumda bırakan sivillere saldırı görüntüleri hem birçok medya organında hem de sosyal medyada yayılıyor. Medya kuruluşlarına çağrı yapan Rusya Savunma Bakanlığı, harekatın devam ettiğini ve buna bağlı olarak yalan haberlerin arttığını belirterek, “Rus Silahlı Kuvvetleri özel bir askeri operasyon sırasında muharebe görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiği için sosyal ağlarda, 'Ukrayna’nın koltuk değnekleri' tarafından histerik yalan haberlerin sayısının arttığını not alıyoruz. Tüm medya kuruluşlarının yazı işlerini uyanık olmaya ve Batılı küratörlerin ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısının 'kör kurbanları' haline gelmemeye çağırıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yürüttüğü özel askeri harekatın gidişatı hakkında düzenli olarak sadece güvenilir bilgi vermeye devam edecek” denildi.

HALK ORDUYA KATILMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU

16.22: Ukrayna Savunma Bakanlığı, tüm ülkede halkın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katılmak için gönüllü olduğunu belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, Vinnytsia kentinde Ukrayna ordusuna katılmak için sıra bekleyen gönüllülerin görüntüleri yer aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gönüllüler. Vinnitsya. Burası sadece küçük bir kasaba. Bu durum Ukrayna'nın her yerinde. Rus işgalciler, Ukraynalılar yenildiklerine nereye koştuklarını anlamıyorlar. Onlar düşmana doğru koşuyor, ondan uzağa değil. Birlikte kazanalım. Zafer Ukraynanın ve Ukraynalıların olacak denildi.

16.13: Ukrayna’da Rus saldırılarından kaçarak Polonya’ya sığınmak isteyen Ukraynalının sınıra akın etmesiyle Ukrayna-Polonya sınırında yoğunluk devam ediyor.

16.06: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

RUS TANKLARI YOLDA KALDI



15.54: Ukrayna’da yakıtı biten Rus tankları, yakıt ikmali yapamayınca yolda kaldı.



Rusya’nın Ukrayna operasyonları devam ediyor. Ukrayna’da bulunan ve yakıtı bitmesi bir Rus askeri konvoyundaki tanklar, yakıt ikmali yapamayınca yolda kaldı. O anları görüntüleyen Ukrayna vatandaşları ile Rus askerleri arasında ise dikkat çekici diyaloglar yaşandı. Yolda giderken Rus askeri konvoyu ile karşılaşan Ukrayna vatandaşı askerlere tankları işaret ederek “Bozuldu mu?” dedi. Bunun üzerine tankların yakıtının bittiğini belirten Rus askerine cevap veren Ukrayna vatandaşı, "Tankları Rusya’ya geri çekelim o zaman. Nereye gittiğinizi biliyor musunuz? Sizinkiler esir alınıyor. Onlar da nereye gittiğini bilmiyorlar. Sizin ekipten diğerlerine de sordum sizden hiç kimse nereye gittiğini bilmiyor" şeklinde ifadeler kullanarak konvoyun yanından ayrıldı.

PUTİN EMRİNİ GERİ ÇEKTİ

15.50: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere seçeneği nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin’in operasyonları durdurma talimatı verdiğini fakat Kiev'in müzakereleri reddetmesi üzerine ordunun ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakere ihtimali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Ukrayna'daki ilerleyişi durdurma talimatı verdiğini söyledi. Peskov, Kiev’in müzakereyi reddetmesi nedeniyle Rus ordusunun ilerleyişine devam ettiğini belirterek, “Ukrayna yönetimiyle yapılması beklenen müzakereler nedeniyle Rusya Başkomutanı ve Devlet Başkanı, dün ana Rus güçlerinin ilerleyişini durdurması yönünde emir verdi. Fakat Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi nedeniyle bu sabah ana Rus güçlerinin ilerleyişi harekat planına uygun olarak yeniden başladı" dedi.



Peskov ayrıca, Putin’in orduya verdiği ilerleyişin durdurulması emri sonrasında Rus ordusu ile Ukrayna’daki milliyetçi gruplar arasındaki çatışmalara devam edildiğini söyledi.

15.44: Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Ukrayna’ya yaklaşık 7,6 milyon euro'luk silah yardımında bulunacaklarını açıkladı.

FRANSA RUS GEMİSİNE EL KOYDU



15.40: Fransa Donanması, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Manş Denizi'nde St. Petersburg limanına gitmekte olan bir Rus kargo gemisini durdurdu.



Fransa Donanması, ülkenin kuzeyinde bulunan Manş Denizi'nde St. Petersburg limanına gitmekte olan 127 metre uzunluğundaki bir Rus kargo gemisini durdurdu. Baltic Leader isimli geminin Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’ya saldırmasının ardından Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar listesinde bulunan bir şirkete ait olduğundan şüpheleniliyor. Fransız gümrük memurlarının şu anda geminin yaptırım listesinde bulunan bir şirkete ait olup olmadığını incelediği bildirilirken, denizcilik vilayetinin bölgesel iletişim sorumlusu Véronique Magnin, "Bu geminin, yaptırımların hedef aldığı Rus çıkarlarıyla bağlantılı olduğundan kuvvetle şüpheleniliyor" açıklamasında bulundu.



Geminin yerel saat 03.00 sıralarında gümrük gemisi eşliğinde Boulogne-sur-Mer limanına getirildiğini belirten Magnin, "Rus ticaret gemisi işbirlikçiydi" ifadelerini kullandı. Paris'teki Rus Büyükelçiliği'nin sözcüsü Alexander Makagonov ise, "Açıklama istemek için derhal Fransız makamlarıyla temasa geçtiğini" söyledi.

15.38 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Ukraynadaki son durum ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.

15.29: Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da, başkent Kiev'den kaçan rahip Viacheslav Shegai, oğulları ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Çatışmalar başladığı gün hamile eşi ve 4 yaşındaki kızını da uçakla İzmire gönderen Shegai, "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum" dedi.

120 BİN UKRAYNALI ÜLKEDEN AYRILDI

15.26: Birleşmiş Milletler, Perşembe gününden bu yana 120 bin Ukraynalının ülkeden kaçtığını açıkladı.



Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler, ilk saldırının başladığı Perşembe gününden bu yana ülkeden ayrılanlara ilişkin açıklama yaptı.

15.13: Ukrayna Büyükelçiliği, savaş mağduru 7 yaşındaki ağır yaralı çocuğun fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.



Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken savaşın korkunç izleri de gözler önüne seriliyor. Ukrayna Büyükelçiliği, günlerdir süren Rus işgalinin korkunç yüzünü, paylaştığı ağır yaralı çocuğun fotoğrafıyla duyurdu.



Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, “Savaşın en büyük mağduru çocuklardır. Fotoğrafta 7 yaşındaki masum erkek çocuğu görüyorsunuz. Rus işgalcilerin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Çok kan kaybederek hastaneye sevk edildiğinde bilinci kapalıydı. Ohmatdyt Hastanesi yaralı çocukları kabul etmeye devam ediyor” açıklamasına yer verildi.

15.03: Estonya hava sahasını Rus uçaklarına kapatarak Baltık komşusu Letonya'ya katıldı. Başbakan Kaja Kallas, diğer AB ülkelerini de aynı şeyi yapmaya çağırdı. Letonya, 26 Mart'a kadar Rusya'ya olan tüm uçuşlarını da iptal etti.





BAYRAKTAR TB2'LER RUS KONVOYUNU VURDU

15.00 : Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin güneyindeki Herson şehrine giren Rus işgal konvoyunun Bayraktar TB2 SİHA'lar kullanılarak yok edildiğini duyurdu. Mesajda, "#Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" denildi.

Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi. Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum." ifadelerini kullandı.

14.55: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Ukrayna arasındaki savaşın uzun süre süreceğini ve herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Macron yaptığı açıklamada, "Bu Savaş uzun sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" dedi.

14.52: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizi hakkında görüşme gerçekleştirdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Caparov ile Putin'in ikili işbirliğinin güncel konularını tartıştıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca, iki liderin Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

14.51: Dışişler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşlarını uyardı.

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter'daki hesabından 'Önemli; Ukraynadan Polonyaya geçen vatandaşlarımız' başlığı ile şu uyarıyı yaptı:

"Polonya'ya geçtiğinizde yaya olarak gelenleri Polonya makamları otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüyorlar. Buradan Varşova'ya hareket ediyorsunuz. Varşova'da Chopin Uluslararası Havalimanının yakınındaki 'Sangate Otel'e gelirseniz orada uygun koşullarda kalmanız mümkündür. Otelde sizlere Varşova Büyükelçiliğimiz de yardımcı olacaktır. Acil insani durum nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya özel izinle ve Schengen vizesi aranmadan gelenler Polonya'dan 15 gün içerisinde ayrılmak ve ülkemize dönmek mecburiyetindedirler."

KİEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

14.44: Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bu akşamdan itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Ukrayna’daki Rusya saldırıları bugün de devam ederken, başkent Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, yasağın bu akşamdan itibaren başlayarak 17.00-08.00 saat aralığında uygulanacağı belirtildi. Klitschko, sokağa çıkma yasağının “başkentin daha etkili savunulması ve sakinlerin güvenliği” için alındığını ifade ederken, “Yasak boyunca sokağa çıkan her sivil düşman sabotaj ve keşif gruplarının üyesi sayılacak. Lütfen durumu anlayışla karşılayın ve dışarıya çıkmayın” dedi. Sokağa çıkma yasağı, 28 Şubat sabahına kadar devam edecek.

14.21: İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya'nın kayıplarının açıklanandan çok daha fazla olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Rus kayıplarının ağır ve Kremlin tarafından tahmin edilenden veya kabul edilenden daha büyük olması muhtemel" ifadeleri kullanıldı.

14.11: Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı

13.57: Ukrayna'dan ayrılmak isteyen aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Orlivka Sınır Kapısı'nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

13.32: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ülkeyi yeniden inşa etmek için çok işimiz olacak. Yurtdışından gelecek herkese hazırız. Ülkemizi korumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

KİEV KONTROL ALTINDA



13.25: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy halka sesleniş konuşmasında, "Kiev ve yanındaki kilit şehirleri ordumuz kontrol ediyor" dedi.



Rusya'nın Ukrayna operasyonlarının 3'üncü gününde sosyal medya hesaplarından halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Güzel haberle başlayabilirim. Direndik ve düşman ataklarını geri çevirdik. Ülkemizin bir çok şehrinde ve bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Biz ülkemizi koruduğumuzu biliyoruz. Kiev ve yanındaki kilit şehirleri ordumuz kontrol ediyor. 'İşgalciler' ülkemizin merkezi olan başkenti kapatmak istediler ve kuklalarını yerleştirdiler. Bizim caddelerimizde, gökyüzünde ve arazide gerçek çatışmalar Kiev için devam etti. Düşman bizim karşımızda her şeyi kullandı. Savaş uçakları, insansız hava araçları, top mermileri her şeyi" dedi.

"Siviller vuruluyor"

Rusya’nın sivilleri hedef aldığını da açıklayan Zelenskiy, "Rusya, sivil yerleşim yerlerini ve enerji merkezlerini vuruyor. Çok acımasız taktikleri var. Roket ve bomba saldırılarıyla binaları etkisiz hale getirdiler. Şimdi çok açık şekilde ifade ediyorum, Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) girmeyi hak etti. Ukrayna halkı AB’ye girmeyi hak etti. Antisavaş koalisyonu çalışıyor. Ukrayna’ya silah yardımı geliyor. Avrupa ülkelerinden Rusya’ya yönelik SWIFT iptali için destek alıyoruz. Umarım Almanya ve Macaristan’da bu kararı alma yiğitliği gösterir. Tüm şehirlerimizde 'işgalciler' sert cevap alıyorlar. Uman, Odessa, Nikolayev, Herson, Harkov, Donbass, Sumi, Çernigov, Kiev şehirlerinde insanlarımızın düşman tarafından öldürüldüğü yerde silahlı kuvvetlerimiz 'işgalcileri' yok etmek için her şeyi yapıyor. Livov ve batıda diğer şehirlerde direniş devam ediyor. Her Ukraynalı eğer 'işgalcileri' durdurabilirse durdursun. Ülkeyi korumak için Ukrayna’ya dönebilenler dönsün. Daha sonra her şeyi yeniden yapmak için çok işimiz olacak. Ülkeyi dışarda koruma imkanı olanlar da korusun. Ukrayna'yı korumaya katılmak isteyen Ukrayna dostları bize katılın. Size silah vereceğiz. Detaylar yakın zamanda açıklanacak. Ukrayna'yı bugün koruyanlar siz kahramansınız" ifadelerine yer verdi.

"Ölmeye ve öldürmeye geldiler"

Daha sonra Rus halkına Rusça seslenen Zelenskiy, "Şimdi beni Rusya’daki herkesin duymasını istiyorum. Binlerce ölü ve yüzlerce esir var. Neden Ukrayna’ya getirildiklerini bilmiyorlar. Ukrayna'ya ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Yönetiminize ne kadar hızlı bir şekilde savaşı durdurmaları gerektiğini iletirseniz o kadar insan sağ kalır. Savaş karşıtı insanların olduğunu görüyoruz. Rusya’da, yönetimin bu tutumları karşısında bir çok kişi şokta. Bu çok doğru bir tepki. Bundan dolayı teşekkür ederim. Vicdanlarından ses gelen bu insanlara teşekkür ederim. Yalan söyleyenleri durdurun. Bu savaşı durdurmak gerekiyor. Dayanın kazanacağız. Yaşasın Ukrayna" sözlerine yer verdi.

RUS GÜÇLERİ DOĞUDA İLERLEDİ



13.19: Ukrayna yetkililerinin yaptığı son açıklamada doğudaki üç yerleşim yerinin işgal edildiği bildirildi.

13.17: 100 bin Ukraynalının Polonya sınırını geçtiği açıklandı

13.14: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine ilişkin, “Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır” dedi.

RUS ASKERİ SUMY ŞEHRİNDE



13.02: Rus askerleri Sumy sokaklarına giriş yaptı...

BİNAYA SALDIRI LAHEY'E TAŞINACAK



13.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kiev'de binaya saldırıyı Lahey'e taşıyacaklarını açıkladı.

13.00: Fransız deniz kuvvetleri, Manş Denizi'nde hareket eden arabalarla dolu bir Rus kargo gemisini durdurdu.

12.50: Ukrayna'daki saldırılar devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden biri olan Melitopol’de Rus askerleri sivil alanları da vurdu. Melitopol’de bulunan bir hastane Rus askerleri tarafından kurşunlandı.

12.59: Lviv şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

12.41: Rus askerleri Ukrayna’nın Melitopol kentindeki bir hastaneye saldırdı.



Yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden biri olan Melitopol’de Rus askerleri sivil alanları da vurdu.



Melitopol’de bulunan bir hastane Rus askerleri tarafından kurşunlandı. Rusya’nın "sivil alanları vurmuyoruz" açıklamasıyla çelişen görüntüler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, "Rusya’nın sivilleri vurmadığını açıklaması koca bir yalan" ifadelerini yeniden gündeme getirdi.

12.32: Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye’nin Ukrayna konusundaki girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, “Ukrayna’ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz” dedi.

RUS ASKERLERİ LVİV'E İNDİ



12.30: Rus askerleri Lviv'e indi! Lviv Belediye Başkanı ilk saldırının püskürtüldüğünü aktardı. Ajanslar 60 Rus askerinin Ukrayna askerleriyle çatıştıktan sonra geri çekildiğini bildiriyor.

12.21: Kiev Belediyesi yaptığı son dakika açıklamasında geceki çatışmalarda 2'si çocuk 35 kişinin öldüğünü duyurdu...

12.13: Ukrayna’dan Polonya’ya geçen Türk vatandaşı Bozbey: "Yürüyerek Polonya sınırına gidiyoruz"

12.04: Fransa’da bulunan Elysee Sarayı, Rusya'nın Ukrayna tarafından saldırılarındaki 3’üncü gününde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ukrayna'daki durum hakkında" bir savunma konseyi toplayacağını duyurdu. Konseyin yerel saat 17.00'de gerçekleşeceği bildirildi.

12.00: Rus medya izleme kuruluşu Roskomnadzor'un gazete ve televizyonlara yolladığı uyarı mektubunda saldırı, işgal ya da Savaş ilanı gibi kelimelerin kullanılmaması istendi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna şehirlerine saldırı olmadığı iddia ederek sivil kayıp yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

3'Ü ÇOCUK 198 UKRAYNALI ÖLDÜRÜLDÜ

11.40: Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 3’ü çocuk 198 sivilin Rusya saldırıları sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.



Rusya'nın Ukrayna saldırıları 3'üncü gününde de devam ediyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, Rusya’nın saldırılarında birçok Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Lyaşko, "Resmi bilgilere göre maalesef 'işgalcilerin' saldırıları sonrasında 3’ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 33’ü çocuk olan 1115 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

11.36: Rusya’nın saldırısı devam ederken Ukrayna’nın Lviv kentinde yaşayanlar, çatışmaların kentlerine sıçraması ihtimaline karşı kentten ayrılmak üzere tren istasyonlarına koştu.

11.30: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam ve bu sabah Kiev sokaklarından halka seslenerek Kievde işinin başında olduğunu duyurdu. Zelenski ayrıca bu sabah yaptığı açıklamalarda Ukraynanın Avrupa Birliği üyeliğine karar verilmesi için çok önemli ve kritik an olduğunu vurguladı.

11.30: Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği Letonya’ya taşınıyor. Açıklama Letonya Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

11.24: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya’nın Ukrayna saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, “Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" dedi.

11.05: Kiev’de sivillerin yaşadığı binaya bomba düştü.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 3’üncü gününde de devam ediyor. Ülkede bomba ve çatışma sesleri duyulurken, Kiev’deki Julyani semtinde bulunan bir site binasına bomba düştü. Dumanların yükseldiği binanın 4-5 katı patlamanın ardından zarar gördü. Saldırıda ölen ya da yaralanan kişi sayısına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

10.49: Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu devam ederken halka silah dağıtımı gerçekleştirildi. Başkent Kiev’den ayrılanlar Polonya’ya geçerken son 24 saatte 29 bin kişi Polonya sınırını geçti.

10.19: Moskova ile Antalya arasındaki uçuş süreleri, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'nın hava sahasının kapanmasıyla yaklaşık 2 saat uzadı.

10.13: Ukrayna’nın başkenti Kiev‘de bombalar ve sirenler altında bir bebek dünyaya geldi.

10.02: Ukrayna İçişleri Bakanlığından çatışmaların 3. gününde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin Rus askerinin öldürüldüğü ve 14 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

09.56: Kazakistan, Ukrayna’daki vatandaşlarını tahliye çalışmaları kapsamında ilk seferin bugün yapılacağını bildirdi.

09.46: Japon bir şirkete ait Panama bandıralı yük gemisinin Karadeniz açıklarında Rus füzesi ile vurulduğu bildirilirken, 20 kişilik mürettebattan 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

09.30: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silah bırakma çağrısı yaptığım yalan, silahlarımızı bırakmıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkeden kaçtığı ve silah bırakma çağrısı yaptığı iddialarına karşılık paylaşım yaparak hakkında çıkan haberleri yalanladı. Sosyal medyadan halka seslenen Zelenskiy "Günaydın Ukraynalılar. Şimdi haberlerde çok fazla yalan haber dolanıyor benim silah bırakma çağrısı yaptığıma dair. Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmıyoruz. Biz ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız bizim doğrularımızdır. Doğrularımızda bizim toprağımızdır, bizim ülkemizdir, çocuklarımızdır. Bütün bunları koruyacağız. Söylemek istediklerim bu kadardır. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

08.50: Interfax Haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın güneyindeki Melitopol şehrini ele geçirdi.

Haberde Bakanlığın şu açıklaması yer aldı:

“25 Şubat’ın gece geç saatlerinde, Azovskoye (Ukrayna) yakınlarındaki amfibi çıkarmasının ardından Rus birlikleri, direnişle karşılaşmadan Melitopol'a girdi."

08.30: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: 3500'den fazla Rus askeri öldürüldü, 200 asker esir alındı.

07.50: Ukrayna'nın Lviv kentinde Rusya'nın saldırılarının ardından mahsur kalan Türk vatandaşı 3 kız, yetkililerden yardım istedi.



Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar devam ederken, ülkenin Lviv kentinde mahsur kalan Türk vatandaşı Çağla Güntekin, Ece Üner ve Emine Şahin, kaydettikleri görüntüler aracılığıyla yetkilerden yardım istedi. Görüntülerde, Ukrayna'ya iş için geldiklerini ve sağlık çalışanı olduklarını belirten Üner, Ukrayna vatandaşı olmadıkları için otellerde kalamadıklarını ifade etti. Ayrıca Güntekin, Ukrayna'ca bilmediklerini, tercümanlarının kaçtığını ve geceyi sokakta geçirmek mecburiyetinde kaldıklarını kaydetti. Mahsur kalanlardan Emine Şahin ise, dolandırıldıklarını belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

07.48: ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını "koşulların bir anda kötüleşebileceği" konusunda uyardı ve ülkedeki ABD vatandaşlarına en yakın sığınakları bulmaları yönünde çağrıda bulundu.

07.45 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den ABD'nin tahliye teklifine jet yanıt: Bana tahliye aracı değil silah lazım.

07.12: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kent merkezi yakınlarında yerel saatle 05.45 sularında çok sayıda silah sesi yankılandı.

07.10: Kiev sokaklarında çatışma çıktı

Ukrayna Haber ajansı Interfax’ın aktardığına göre, yetkililer yaptıkları yazılı bir açıklama ile başkent Kiev sokaklarında çatışmaların başladığını duyurdu. Açıklamada, “An itibarıyla şehrin sokaklarında çatışmalar var” denildi.

Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, balkon ve pencerelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

07.00: Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

06.45: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kent merkezi yakınlarında yerel saatle 05.45 sularında çok sayıda silah sesi yankılandı.

06.25: Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa'dan, Rusya'ya sert tepki.

06.00: Ukrayna genelinde internet kesintileri yaşanıyor.

05.45: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna’nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Gündüz Ukrayna'ya hava harekâtları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi.

05.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) Rusya’nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür etti.

04.50: Washington Post'da yer alan habere göre, ABD'li yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazırlıklı olduklarını belirtti.

03.40: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 tipi Savaş uçağının Rusya’ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

03.20: ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK’da Rusya’nın veto kararından sonra “Bu meseleyi, Rusya’nın vetosunun uygulanmadığı Genel Kurul’a taşıyacağız ve dünya Rusya’yı sorumlu tutacak” dedi.

03.05: Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev'in 10 kilometre güneyindeki Vasylkiv kasabasında şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. Rus ordusunun buraya askerlerini indirmeye çalıştığı bildiriliyor. Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, gece yarısı Rusya'ya ait bir helikopter ile Su-25 uçağının S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

02.50: Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniyçuk, Zelenski'nin İsrail Başbakanı Naftali Benenett'ten arabulucuk yapmasını istediğini açıkladı. Korniyçuk, "Cumhurbaşkanımız İsrail'in hem Rusya hem de Ukrayna ile harika ilişkileri olan tek demokratik ülke olduğunu düşünüyor ve bu da görüşmelere olanak sağlamak için kullanılabilir" dedi. Korniçyuk görüşmeler için Minsk yerine Kudüs'ün daha tercih edilebilir olduğunu çünkü Belarus'un Rusya'nın müttefiki olduğunu ve Ukrayna'nın Belarus lideri Lukaşenko'nun meşruiyetine inanmadığını ifade etti.

02.30: Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdinin hayatını kaybettiğini açıkladı.