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3500'den fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna'dan Cumhurbaşkanlığı Ofisi gece boyunca Kiev'de ve birçok Ukrayna şehrinde yaşanan çatışmaları ilie ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada Ülke genelinde yaşanan çatışmalarda Ruslara ağır kayıplar verildiğini ve 3500'den fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26.02.2022 - 10:27 |
3500'den fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna'dan Cumhurbaşkanlığı Ofisi gece boyunca Kiev'de ve birçok Ukrayna şehrinde yaşanan çatışmaları ilie ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada Ülke genelinde yaşanan çatışmalarda Ruslara ağır kayıplar verildiğini ve 3500'den fazla rus askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

RUSYA'YA AİT HELİKOPTER İLE 3 UÇAK VURULDU

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi.

Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

Rus birliklerinin Kiev bölgesinin Vasilkov kentine paraşütlerle inmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, başkent Kiev sokaklarında çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

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