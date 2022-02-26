Rol yapıyordu gerçek oldu! Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu Volodimir Zelenski

Dünyanın gözü kulağı kritik bölgedeki gelişmelerde. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Devlet Başkanı Putin'in hedefinde Zelenski var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin siyaset öncesi çok renkli bir kariyeri vardı. 2015’te bir dizide rol icabı oturduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna, 4 yıl sonra seçimle oturdu. Ancak bugün koltuğu da ülkesi de büyük tehlike altında. İşte 44 yaşındaki Cumhurbaşkanı’nın portresi…





İYATROYA SEVDALI BİR İSİM

Zelenski 1978’de doğdu. Babası ekonomi profesörü, annesi mühendisti. O ne ekonomiye ne mühendisliğe meraklıydı. Aklı fikri tiyatrodaydı. Ortaokul yıllarında başlayan bu ilgisi üniversitede de devam etti. Hukuk eğitimi alıyordu ama vaktini arkadaşlarıyla kurduğu “Kvartal 95” adlı tiyatro grubuyla geçiriyordu. Komedi ve hiciv yapıyorlardı. Kariyerine hukukta değil tiyatroda devam edecekti. Kısa sürede çok tanınan bir grup haline geldiler. Zelensky hep ön plandaydı.





MUĞLA’DA 2 KEZ ÇEKİM YAPTI

Tiyatro sahnelerinden televizyona terfi ettiler. Bugün Türk televizyonlarında benzer formatları olan şovlarında herkesi hicvettiler. Sadece politikacılar değil; askerler, sanatçılar, iş adamları hatta sporcular bile ondan kurtulamadı. 2013’te Dinamo Kiev’in yıldız forveti Artem Milevski, Gaziantepspor’a transfer olmuştu. Zelenski onu da affetmedi. Bir parodi de bu transferi yerden yere vurdular. O da çoğu Ukraynalı gibi Antalya hayranıydı. Şovlarının iki bölümünü 2013’te Dalaman’daki bir otelde çektiler.





ROL YAPIYORDU GERÇEK OLDU

2015’te ise “Halkın Hizmetkârı” adlı bir diziye başladı. Argo ve küfürlü konuşan bir tarih öğretmenini canlandırıyordu. Vasiliy Goloborodko adlı bu öğretmen ‘temiz siyaset’ arayışındaydı. Halk zaten politik entrikalardan, rüşvet ve yolsuzluktan bizar olmuştu. Dizideki Vasiliy, işte böyle bir halkın umudu olarak kısa sürede siyasette yükseldi. “Halkın Başkanı” kampanyalarıyla zirveye çıktı. “Öğretmen Vasiliy” artık “Başkan Vasiliy” olmuştu. Korumaları yoktu. Bisikletle Kiev sokaklarında geziyordu. Halk ile iç içeydi. Yolsuzluk yapanların ise amansız düşmanıydı. Yolsuzluktan bıkmış halk bu diziyi çok sevdi. Televizyon reytingi zirvedeydi. İnternette de yüz milyonlarca kişi izliyordu. Dizinin şöhretiyle aslında yeni bir siyasi karakterin de önü açılıyordu.





DİZİNİN PARTİSİ KURULDU

Dizi o kadar tutmuş, Zelenski o kadar meşhur olmuştu ki, dizinin yapımcısı Kvartal 95, 2018’e Adalet Bakanlığı’na başvurdu. “Halkın Hizmetkârı” partisi kurdular. 2019 seçimleri için aday oldu. Güçlü rakipleri vardı. Petro Poroşenko devlet başkanlığı yapmış, güçlü ve zengin biriydi. Rusya’ya karşı çok net ve keskin mesajları vardı. Ancak adı yolsuzluklarla anılıyordu. Bir diğer rakibi ise Yuliya Timoşenko idi. O da güçlü ve dişli biriydi. Turuncu devrimler zamanında öne çıkmış kitle liderlerindendi. Başbakanlık yapmıştı ve ‘Demir Lady’ de diyorlardı ona. Ama o da yolsuzlukla itham ediliyordu.





Şöhretine karşın ismi hiçbir skandalla anılmayan Zelenski’nin lise aşkı Olena ile evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

SANDIKTA EZDİ GEÇTİ

Neticede yüzde 73 oyla Ukrayna Cumhurbaşkanı seçildi. Yemin töreninde iyimserdi: “Futbolda İzlandalılar gibi, kendi topraklarımızı savunmada İsrailliler gibi, teknolojide de Japonlar gibi olmalıyız” diyordu. Konuşmasında ilk hedef olarak da Donbas’ı gösterdi. “Donbas’ta ateşkesi sağlamak başarmamız gereken ilk vazifemiz” dedi. Seçim kampanyası boyunca Rusya’ya karşı sert ifadeler kullanmaktan kaçınmıştı. Yönetimi devraldığı merasimde Rus medyasından hiç kimse yoktu…

PUTİN İLE AYNI MASADA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Zelenski’ye ilk mesajı manalıydı. Lavrov, ona Minsk antlaşmasını hatırlatıyor; yani “NATO’dan uzak durun, genişletmeyin” diyordu. Seçildikten sonra bir muhabir Zelenski’ye “Putin ile nasıl baş edeceksiniz” diye sormuştu. Zelenski ise gülerek “Onunla göz seviyesinde konuşacağım” demişti. Aslında Putin’in bir önceki Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’dan kısa olmasını ima ediyordu. Seçildikten 7 ay sonra Putin ile ilk kez görüştüler. Görüşme Paris’teydi. Göz seviyesinde olmadılar. Hiç de büyük olmayan yuvarlak bir masanın etrafındaydılar. Macron ve Merkel de oradaydı. Donbas için anlaşamadılar. Birbirlerinden de hiç hoşlanmamışlardı.





PUTİN’İ KİM İKNA EDECEK

Rus askerleri artık Kiev’e dayandı. Saldırıları devam ediyor. Zelenski, 2012’de Teğmen Rzhvsky Napolyon’a Karşı” adlı bir filmin başrolündeydi. Napolyon’u oynuyordu. Rusya’yı işgale girişen Napolyon’u durdurmak için onun kadın zaafını kullanmak istemişler, çapkın bir teğmeni kadın kılığında müzakere için Napolyon’a göndermişlerdi. Zelenski’e elbette durumun ciddiyetinin farkında ve ülkesi için en iyi olanı yapmaya çalışıyor. Şimdi Putin’e yaptığı dolaylı olarak gönderdiği “Müzakereye hazırız” mesajına cevap bekliyor. Dünya ise merak ve endişe ile süreci seyretmeye devam ediyor… (Musa kESLER/Hürriyet)