300 Rus öncü kuvveti Kiev’e sızdı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev’den alınan bilgilere göre, Rus öncü kuvvetleri şehir merkezine yakın Obolon semtine sızdı. Ukrayna güvenlik servisi, sayıları 300 kadar olan öncü kuvvetin Ukrayna askeri üniforması giyerek Kiev’e gizlice girdiği üzerinde duruyor. Obolon’da belirli aralıklarla otomatik silah ve patlama sesleri duyuluyor.

Ukrayna basınına göre şehre giren Rus komandolarının amacı Zelenski ve Ukrayna yönetiminden diğer üst kademe görevlileri bloke ederek savaşı bitirme niyeti taşıyordu. Ancak özel birlik açığa çıkınca planlanan operasyon suya düştü. Kentten Ukrayna üniformaları içinde öldürülmüş Rus askerlerinin fotoğrafları yansıdı.

Kiev’de ayrıca Ukrayna askerlerinin de çeşitli binalarda savunma pozisyonu aldığı rapor edildi.





DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ

Rus ana kuvvetleri ise başkente yaklaştı. Belarus üzerinden Ukrayna’ya geçen Rus kara birlikleri, Çernigov şehri rotasından Kiev’e doğru ciddi direniş görmeden ilerliyor. Dün gece Çenigov’daki Ukrayna istihbarat binası da bombalandı. Bu ana kuvvetin başkente ulaşmasına sadece 20 kilometre kaldı. İkinci motorize Rus zırhlı tugayı, doğuda Harkov şehri istikametinden Suma kentini geçerek Kiev yönüne hareketine devam ediyor. Öte yandan dün gece Harkov’da iki ordu arasında şiddetli çatışmalar rapor edildi. Güney cephesinde ise Rus ilerleyişi hız kazandı. Kırım’dan yola çıkan Rus birlikleri, Herson şehrini geçerek Kiev’e yöneldi.





BABANIN VEDASI

Ailesini güvenli bir yere gönderen genç bir babayı, kızıyla vedalaşırken gösteren video, her ne kadar zamanı ve yeri teyit edilememiş olsa da paylaşım rekorları kırdı.





SANKİ FİLM SAHNESİ

Bir zamanların ‘soğuk savaş’ı yerini sıcak savaşa bırakmış durumda. Kiev’de Rus füzelerinin isabet ettiği binanın önünde çocuklar kendilerini ne beklediğinden habersiz, sağlam kalmış salıncakta teselli buluyor.





DONBAS HALEN SAKİN

Rusya’nın Ukrayna’da açtığı dört cepheden en sakin olanı Donbas bölgesinde. Rus birlikleri Mariupol liman şehrini kuşatma altına almakla yetindi. Şimdilik bölgede ciddi çatışma gözlenmiyor. Ukrayna’nın çatışmalardan uzak Polonya sınırındaki Lviv şehrinde de bu geceden itibaren olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar bombardıman ve çatışmalarda 57 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığını duyurdu.

KEŞİFÇİ RUS ASKERLERİ ÖLDÜ

Kiev’de en az iki Rus askerinin cansız bedenine rastlandı. Bu askerlerin şehre sızan keşif birliklerinden olduğu sanılıyor. Ruslarla çatışmalarda bazı araçlar da zarar gördü. Ukrayna ordusuna ait tanklar da ayrılıkçıların güçlü olduğu Lugansk bölgesinde mücadeleyi sürdürüyor.

BELARUS’TAN POLONYA SINIRINA ASKERİ BİRLİK

Kremlin’in en yakın müttefiki Belarus, Polonya ile sınırına askeri birlikler gönderdi. NATO üyesi olan Polonya’ya kısa süre önce 5000 civarında Amerikan askeri gönderilmişti. Bu askerler ülkenin Ukrayna ile sınırı olan ilçelere konuşlanmıştı. Polonya, Ukrayna’dan sığınmacıların karayoluyla ilk ulaşacağı NATO ülkeleri arasında yer alıyor.





KİEV’DE HALK SIĞINAKLARDA

Rus güçlerinin kuzey yönünden yüklendiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki patlama sesleri, şehrin ünlü Maidan Nezalejnosti (Bağımsızlık Meydanı) başta olmak üzere kentin geneline hâkim oldu. Kiev’e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı. Özellikle Kiev metrosuna sığınan sivillerin görüntüleri Haber ajansları tarafından servis edildi. Bu dramatik görüntüler, 1940-1941 yıllarında Nazi bombardıman uçaklarından atılan bombalara karşı İngiltere’de, Londra metrosuna sığınan sivilleri hatırlattı.

ELEKTRİK GİTTİ İKİ GÜNLÜK SU KALDI

Rus bombardımanı başkentte altyapıya da darbe vurdu. Elektrik kesintileri yaşandığı gibi, şehirde iki günlük su kaldığı belirtiliyor. Tren istasyonlarında da kenti terk etmek isteyenlerin meydana getirdiği kalabalıklara rastlandı. Haber ajansları, başkentte, ağır Rus bombardımanı yüzünden tahrip olmuş çok sayıda binanın görüntüsünü de servis etti. Bazı fotoğraflarda roketlerin ciddi zarar verdiği apartman blokları dikkat çekti.





DÜŞEN UÇAK PARÇALARI

Başkent Kiev tam bir savaş alanına dönmüş durumda. Bir Ukrayna askeri, düşen uçak parçalarını inceliyor...

SAĞLIKLI TÜM ERKEKLER SİLAH ALTINA

Ukrayna’da önceki gece alınan kararlar doğrultusunda 18-60 yaş arasındaki sağlıklı tüm erkekler askere çağrıldı, bu kişilerin ülkeyi terk etmeleri de yasaklandı. Eşleri ve çocukları daha güvenli bölgelere kaçarken genç erkekler geride kaldı. Tren istasyonlarında, otobüs duraklarında birbirlerine sarılıp vedalaşan onlarca çift görmek mümkün.

Kiev dün yeniden siren ve patlama sesleriyle yankılanırken Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da şehri koruyabilecek herkesi Kiev’in savunmasına yardım etmeye çağırdı. Eski bir şampiyon profesyonel boksör olan Kliçko kendisi de er statüsünde ordu saflarında savunmaya katıldı.





BAŞKENTİ KORUMAK İÇİN MEVZİLENDİLER

Rus birliklerine Kiev’de direniş göstermeye hazırlanan Ukrayna ordusu şehre kendi zırhlı birliklerini sokmaya başladı. Başkentin tüm ana cadde ve sokaklarında tanklarla zırhlı personel taşıyıcı araçlar görülüyor. Halktan bu araçların konumunu belli edecek fotoğraf çekmemesi isteniyor. Rusya’ya ait ana kuvvetler, Kiev’e ulaştığında burada şiddetli bir şehir savaşı yaşanması kaçınılmaz hale gelecek.





SİVİL HALKIN ÖLÜM ACISI

Rus birliklerine Kiev’de direniş göstermeye hazırlanan Ukrayna ordusu şehre kendi zırhlı birliklerini sokmaya başladı. Başkentin tüm ana cadde ve sokaklarında tanklarla zırhlı personel taşıyıcı araçlar görülüyor. Halktan bu araçların konumunu belli edecek fotoğraf çekmemesi isteniyor. Rusya’ya ait ana kuvvetler, Kiev’e ulaştığında burada şiddetli bir şehir savaşı yaşanması kaçınılmaz hale gelecek.





PENTAGON: RUSLAR BU DİRENİŞİ BEKLEMİYORDU

Ukrayna Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar Rusya’ya ait 80 tank, 10 hava taşıtı, 7 helikopter ve 516 zırhlı aracın imha edildiğini, 2800 Rus askerinin de öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise 211 Ukrayna askeri hedefini vurduklarını, 67 tank ve zırhlı araç, 16 çoklu roketatar, 6 savaş uçağı ile bir helikopteri yok ettiklerini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili ise medyaya verdiği bilgide, Rus birliklerinin Kiev’de beklediklerinden daha fazla direnişle karşılaştıklarını söyledi ve “Kiev’de tahmin ettikleri kadar hızlı hareket edemiyorlar. Ukrayna ordusunun komuta kontrolü düzgün işliyor” şeklinde konuştu.

Kiev’de dün gece de siren sesleri eksik olmadı ve dış mahallelerden patlama sesleri duyuldu.