Rus füzesi Kiev’de 26 katlı binayı vurdu! Görüntüler dünyayı şok etti...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal etmek için saldıran Rus ordusu, sivillerin yaşadığı çok katlı bir binayı füzeyle vurdu. CNN International, Kiev'in ikinci büyük havalimanı yakınlarındaki binanın Cumartesi sabahının ilk saatlerinde vurulduğunu bildiriyor.

26 katlı binanın 16'dan başlayarak 21. katına kadar yok olduğu görülürken, çevrede benzer yükseklikte çok sayıda bina olduğu görülüyor.

Rus füzesinin binaya isabet ettiği görüntü sosyal medyada yayınlanırken, Ukraynalı yetkililer ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Gece boyunca patlama ve silah seslerinin kesilmediği Kiev'de yaşayanların çoğu sığınaklarda veya metro istasyonlarında geceyi geçirdi.

İtfaiye ekipleri, buna rağmen füze isabet eden binada kalanları tahliye ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, acil servis ekiplerinin sivilleri tahliye ettiği fotoğrafları paylaştı.

Agence-France Presse (AFP) haber ajansı, binada çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiyecilerin fotoğraflarını servis etti. AFP'nin karelerinde füzeyle parçalanan katlardan yayılan enkazın bina çevresini kapladığı görülüyor.

Binanın alt katlarında bile pencerelerin kırıldığı da göze çarptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın füzeyle vurduğu binanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşıp şu mesajı yazdı:

"Dünyadan talep ediyorum: Rusya’yı tamamen izole edin, büyükelçilerinizi çekin, petrol ambargosu uygulayın ve ekonomisini mahvedin. Rus savaş suçlularını durdurun."