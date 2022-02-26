Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin gücü...

Rusya ile Ukrayna ordularının savaşında sıcak çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Savaşın bir çok ülkeye yayılmasından korkulurken dünyanın en güçlü orduları sıralaması da belli oldu. İşte dünyanın en güçlü orduları arasında Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin sırası...