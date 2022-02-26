Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin gücü...
Rusya devasa bir ordu ile Ukrayna topraklarına girdi. Ukrayna ordusu Ruslara ağır darbeler verdi. Global Firepower dünyanın en güçlü 50 ordusu 2022 raporunu yayınladı. Listede Türkiye ön sıralarda yer aldı. En çok merak edilen sıralamalardan birisi de Rusya ve Ukrayna'nın yeri.
• 26 Şubat 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:
• 26 Şubat 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:
1
2
50- PERU
3
49- PORTEKİZ
4
48- MALEZYA
5
47- SURİYE
6
46- BANGLADEŞ
7
45- VENEZUELA
8
44- KOLOMBİYA
9
43- MEKSİKA
10
42- SİNGAPUR
11
41-ÇEKYA
12
40-ARJANTİN
13
39-MYANMAR
14
38-ROMANYA
15
37-HOLLANDA
16
36-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
17
35-NİJERYA
18
34-IRAK
19
33-NORVEÇ
20
32-İSVİÇRE
21
31-CEZAYİR
22
30-KUZEY KORE
23
29-TAYLAND
24
28-VİETNAM
25
27-YUNANİSTAN
26
26-GÜNEY AFRİKA
27
25-İSVEÇ
28
24-POLONYA
29
23-KANADA
30
22-UKRAYNA
31
21-TAYVAN
32
20-SUUDİ ARABİSTAN
33
19-İSPANYA
34
18-İSRAİL
35
17-AVUSTRALYA
36
16-ALMANYA
37
15-ENDONEZYA
38
14-İRAN
39
13-TÜRKİYE
40
12-MISIR
41
11-İTALYA
42
10-BREZİLYA
43
9-PAKİSTAN
44
8-BİRLEŞİK KRALLIK
45
7-FRANSA
46
6-GÜNEY KORE
47
5-JAPONYA
48
4-HİNDİSTAN
49
3-ÇİN
50