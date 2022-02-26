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DünyaDünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin gücü...
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin gücü...

Rusya devasa bir ordu ile Ukrayna topraklarına girdi. Ukrayna ordusu Ruslara ağır darbeler verdi. Global Firepower dünyanın en güçlü 50 ordusu 2022 raporunu yayınladı. Listede Türkiye ön sıralarda yer aldı. En çok merak edilen sıralamalardan birisi de Rusya ve Ukrayna'nın yeri.

• 26 Şubat 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:
• 26 Şubat 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en güçlü orduları belli oldu İşte Ukrayna, Rusya ve Türkiyenin gücü...

Rusya ile Ukrayna ordularının savaşında sıcak çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Savaşın bir çok ülkeye yayılmasından korkulurken dünyanın en güçlü orduları sıralaması da belli oldu. İşte dünyanın en güçlü orduları arasında Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin sırası...

250- PERU

50- PERU

349- PORTEKİZ

49- PORTEKİZ

448- MALEZYA

48- MALEZYA

547- SURİYE

47- SURİYE

646- BANGLADEŞ

46- BANGLADEŞ

745- VENEZUELA

45- VENEZUELA

844- KOLOMBİYA

44- KOLOMBİYA

943- MEKSİKA

43- MEKSİKA

1042- SİNGAPUR

42- SİNGAPUR

1141-ÇEKYA

41-ÇEKYA

1240-ARJANTİN

40-ARJANTİN

1339-MYANMAR

39-MYANMAR

1438-ROMANYA

38-ROMANYA

1537-HOLLANDA

37-HOLLANDA

1636-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

36-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

1735-NİJERYA

35-NİJERYA

1834-IRAK

34-IRAK

1933-NORVEÇ

33-NORVEÇ

2032-İSVİÇRE

32-İSVİÇRE

2131-CEZAYİR

31-CEZAYİR

2230-KUZEY KORE

30-KUZEY KORE

2329-TAYLAND

29-TAYLAND

2428-VİETNAM

28-VİETNAM

2527-YUNANİSTAN

27-YUNANİSTAN

2626-GÜNEY AFRİKA

26-GÜNEY AFRİKA

2725-İSVEÇ

25-İSVEÇ

2824-POLONYA

24-POLONYA

2923-KANADA

23-KANADA

3022-UKRAYNA

22-UKRAYNA

3121-TAYVAN

21-TAYVAN

3220-SUUDİ ARABİSTAN

20-SUUDİ ARABİSTAN

3319-İSPANYA

19-İSPANYA

3418-İSRAİL

18-İSRAİL

3517-AVUSTRALYA

17-AVUSTRALYA

3616-ALMANYA

16-ALMANYA

3715-ENDONEZYA

15-ENDONEZYA

3814-İRAN

14-İRAN

3913-TÜRKİYE

13-TÜRKİYE

4012-MISIR

12-MISIR

4111-İTALYA

11-İTALYA

4210-BREZİLYA

10-BREZİLYA

439-PAKİSTAN

9-PAKİSTAN

448-BİRLEŞİK KRALLIK

8-BİRLEŞİK KRALLIK

457-FRANSA

7-FRANSA

466-GÜNEY KORE

6-GÜNEY KORE

475-JAPONYA

5-JAPONYA

484-HİNDİSTAN

4-HİNDİSTAN

493-ÇİN

3-ÇİN

502-RUSYA

2-RUSYA

511-ABD

1-ABD

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