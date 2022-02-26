GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus tanklarını tek başına durdurdu! Rus konvoyunun önüne geçti...
HaberlerDünya Haberleri Rus tanklarını tek başına durdurdu! Rus konvoyunun önüne geçti...
ABONE OL

Rus tanklarını tek başına durdurdu! Rus konvoyunun önüne geçti...

Rusya - Ukrayna savaşı tüm şiddetiylr sürerken Rus askeri konvoyunu engellemeye çalışan bir adamın görüntüsü internette viral oldu. Akıllara Tiananmen Meydanı'nda tank hattını bloke eden 'Meşhul asi'yi getiren adamın videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

26.02.2022 - 12:13 |
Rus tanklarını tek başına durdurdu! Rus konvoyunun önüne geçti...

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıda çatışmalar başkentin sokaklarına kadar inerken bölgede dünyanın asla unutamayacağı anlar yaşanıyor.

Ajansların geçtiği görüntülerde halkın yaşadığı yıkım ve çaresizlik gözler önüne serilirken bir yandan da Ukraynalıların cesur hamleleri dikkat çekiyor.

Rusya - Ukrayna savaşında kritik gelişme! Şehir düştü: 3500'den fazla asker öldürüldü, 200 asker esir alındı
İlgili Haber
Rusya - Ukrayna savaşında kritik gelişme! Şehir düştü: 3500'den fazla asker öldürüldü, 200 asker esir alındı

HAFIZALARA KAZINACAK ANLAR YAŞANIYOR

'Putin'e boyun eğmektense ölürüm' diyen savaşın simgesi öğretmen Kurilo ve Yılan Adası'ndaki saldırıya rağmen adayı terk etmeyen muhafız askerlerden sonra bugün bölgeden hafızalara kazınacak başka bir görüntü daha geldi.

Rus füzesi Kiev’de 26 katlı binayı vurdu! Görüntüler dünyayı şok etti...
İlgili Haber
Rus füzesi Kiev’de 26 katlı binayı vurdu! Görüntüler dünyayı şok etti...

ASKERİ KONVOYUN ÖNÜNE TEK BAŞINA GEÇTİ

Ukraynalı Haber kuruluşu HB tarafından paylaşılan otuz saniyelik görüntüde askeri araç konvoyunun önünde duran bir adam görülüyor. Araçlar yola devam etmek isterken adam sağa sola hareket ederek ilerlemelerini engellemeye çalışıyor. Hatta tam bu sırada araçlardan biri geçmek için yoldan çıkıyor.

Videonun nerede çekildiği belli değil. Konvoyda 10'dan fazla araç var ve birçoğunun yan taraflarına çizilmiş “Z” sembolü dikkat çekiyor

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin gücü...
İlgili Haber
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin gücü...

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Rus askeri konvoyunu engellemeye çalışan Ukraynalı adamın görüntüsü internette viral oldu ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Rus tanklarını tek başına durdurdu Rus konvoyunun önüne geçti...

 AKILLARA TİANANMEN MEYDANI'NDAKİ GÖRÜNTÜLERİ GETİRDİ
Cesur adamın görüntüsü yıllar önce Pekin Tiananmen Meydanı'ndaki tankların önünde duran, kimliği belirlenemediği için 'Meçhul Asi' diye bilinen adama benzetildi.

Serbest gazeteci Henry Langston, “İnanılmaz derecede cesur Ukraynalı, tıpkı Tiananmen Meydanı'ndaki 'Meçhul Asi' gibi vücuduyla araçları bloke ederek Rus askeri konvoyunu durdurmaya çalışıyor” dedi.

Rus ordusu dünyaya korku salıyor! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyor
İlgili Haber
Rus ordusu dünyaya korku salıyor! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyor

SEMBOL HALİNE GELEN KARE

1989'da Çin hükümetinin demokrasi yanlısı protestoları acımasızca bastırmasının ardından çekilen görüntü o günden beri otoriter rejime karşı bir meydan okuma sembolü haline geldi. Time dergisi fotoğrafı tüm zamanların en etkili 100 görüntüsünden biri olarak seçti.

GÜNCEL HABERLER

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Hocalı katliamı' mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Hocalı katliamı' mesajı

Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

Parayı izinsiz alan gelin yandı! Yargıtay'dan emsal kaynana cüzdanı kararı...

Parayı izinsiz alan gelin yandı! Yargıtay'dan emsal kaynana cüzdanı kararı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Melitopol harita nerede, Melitopol neresi? Melitopol hangi ülkeye bağlı, konumu?

Melitopol harita nerede, Melitopol neresi? Melitopol hangi ülkeye bağlı, konumu?

Sıradaki Haber
Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

Sıradaki Haber
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu 26 Şubat 2022? Altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu 26 Şubat 2022? Altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

Sıradaki Haber
Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

Sıradaki Haber