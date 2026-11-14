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GündemKış aylarının gelmesiyle Maraş cevizli sucuğuna talep arttı! Kilogram fiyatı 750 liraya satılıyor
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Kış aylarının gelmesiyle Maraş cevizli sucuğuna talep arttı! Kilogram fiyatı 750 liraya satılıyor

14.11.2026 - 19:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Kahramanmaraş'a özgü geleneksel lezzetler arasında yer alan cevizli sucuğun üretimi, kış mevsiminin gelmesiyle başladı.

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Kahramanmaraş'ta üzüm ve cevizin geleneksel yöntemlerle buluşmasıyla hazırlanan Maraş cevizli sucuğu, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alıyor.

2Kış aylarının gelmesiyle Maraş cevizli sucuğuna talep arttı! Kilogram fiyatı 750 liraya satılıyor

Kent mutfağında önemli bir yere sahip olan cevizli sucuğunun yapımında üzüm suyu ve ceviz kullanılıyor. Elde edilen üzüm suyu, geleneksel yöntemlerle dinlendirildikten sonra büyük kazanlarda kaynatılıyor. Belirli kıvama getirilen üzüm suyuna nişasta ve un ilave edilerek hapsa adı verilen karışım hazırlanıyor.

3Kış aylarının gelmesiyle Maraş cevizli sucuğuna talep arttı! Kilogram fiyatı 750 liraya satılıyor

İplere dizilen cevizler kazanlarda kıvam alan hapsaya batırılıyor. Daha sonra üzeri üzüm karışımıyla kaplanan cevizler son olarak kurumaya bırakılıyor. Kurutma işleminin ardından tüketime hazır hale gelen cevizli sucuklar, satışa sunulmak üzere paketleniyor.

4Kış aylarının gelmesiyle Maraş cevizli sucuğuna talep arttı! Kilogram fiyatı 750 liraya satılıyor

Kentte üretim yapan Durdu Mehmet Kaman, "Biz cevizli sucuk işini çocukluktan beri devam ettiriyoruz. Üzümlerimizi ve cevizlerimizi yöremizde yetiştirip sucuk, bastık ve pestil olarak pazarlıyoruz.

5Kış aylarının gelmesiyle Maraş cevizli sucuğuna talep arttı! Kilogram fiyatı 750 liraya satılıyor

Köy yerinde odunla pişirip yapıyorduk şuanda daha hijyenik yapılıyor ve doğal gazlı yakıtlarla pişiriliyor. Ürünler çok güzel Maraş cevizi var içinde. Dışında da üzüm suyu hapsa var, zahmetli bir iş. Doğal sucuğun kilogram fiyatı ise 750 lira civarlarında" dedi.

6Kış aylarının gelmesiyle Maraş cevizli sucuğuna talep arttı! Kilogram fiyatı 750 liraya satılıyor

Bir diğer üretici Ali Kaman ise kış mevsiminde üretimin arttığını belirterek, "Talep artıyor. Maraş sucuğu, cevizli ve fıstıklı şekilde bertiz kabarcık üzüm ile yapılır. Kentimizde işletmeler çok fazla fakat kırsal alanda da yapılıyor. Bir çok yerden insanlar temin edebilir" diye konuştu.

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