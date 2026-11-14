Kış aylarının gelmesiyle Maraş cevizli sucuğuna talep arttı! Kilogram fiyatı 750 liraya satılıyor

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Bir diğer üretici Ali Kaman ise kış mevsiminde üretimin arttığını belirterek, "Talep artıyor. Maraş sucuğu, cevizli ve fıstıklı şekilde bertiz kabarcık üzüm ile yapılır. Kentimizde işletmeler çok fazla fakat kırsal alanda da yapılıyor. Bir çok yerden insanlar temin edebilir" diye konuştu.