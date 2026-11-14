Meslek edindirme ve el sanatları kurslarına katılan kadınlar kendi işlerinin patronu oluyor

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Bu kapsamda Çilek Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Zahide Kent ile 40 yaşındaki Ayşe Ertaş, Akdeniz Belediyesi Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde aldıkları el sanatları ve dikiş eğitimlerinin ardından kendi iş yerlerini açtı. Kadınlar, burada günlük kıyafetlerin yanı sıra yöresel giysiler de hazırlayarak müşterilerden gelen siparişleri karşılıyor.