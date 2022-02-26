Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler! Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
Ukrayna - Rusya savaşıda kritik gelişmeler yaşanıyor. Başkent Kiev sokaklarında işgalciler ve Ukrayna ordusu çarpışıyor. Rus ordusu Karadeniz'den Ukrayna şehirlerine füzeler fırlattı. İşte işgalin 3. gününde bölgeden gelen kareler...
• 26 Şubat 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
• 26 Şubat 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
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