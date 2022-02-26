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DünyaRusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler! Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
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Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler! Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti

Ukrayna - Rusya savaşıda kritik gelişmeler yaşanıyor. Başkent Kiev sokaklarında işgalciler ve Ukrayna ordusu çarpışıyor. Rus ordusu Karadeniz'den Ukrayna şehirlerine füzeler fırlattı. İşte işgalin 3. gününde bölgeden gelen kareler...

• 26 Şubat 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
• 26 Şubat 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
1Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
2Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
3Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
4Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
5Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
6Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
7Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
8Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
9Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
10Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
11Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
12Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
13Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
14Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
15Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
16Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
17Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
18Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
19Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
20Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
21Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
22Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
23Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
24Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
25Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
26Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
27Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
28Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
29Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
30Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
31Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
32Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
33Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
34Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
35Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti
36Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti

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Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler! Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti

Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler! Uluslararası ajanslar bu fotoğrafları geçti

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