Rus ordusuna karÅŸÄ± Ukrayna ordusunun son umudu Javelin fÃ¼zeleri

GÃ¼venlik Konseyi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Åžoygu Ukrayna'nÄ±n silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n "akÄ±l almaz" boyutlarda olduÄŸunu belirtti ve "Bu silahlar savunma silahlarÄ± dediler, ben Javelinleri savunma silahÄ± gibi gÃ¶rmekte zorlanÄ±yorum. SayÄ±larÄ± bazÄ± NATO Ã¼lkelerinkinden fazla" ifadelerini kullandÄ±.

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Amerikan yapÄ±mÄ± Javelin tank savar sistemleri birÃ§ok savunma uzmanÄ± tarafÄ±ndan Ukrayna'nÄ±n Rusya'yÄ± durdurabilmesi iÃ§in elindeki "en bÃ¼yÃ¼k umut" olarak deÄŸerlendiriliyor.

Javelin nedir? ABD ordusu ve 20 Ã¼lke tarafÄ±ndan kullanÄ±lan bu sistem "ateÅŸ et ve unut" prensibine dayanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ nesil bir silah olarak tanÄ±mlanÄ±yor. 4 bin metrelik etkili atÄ±ÅŸ menziline ve 600-750 milimetre zÄ±rh parÃ§alama kabiliyetine sahip bu silahlar omuzda ya da taktik araÃ§larda kullanÄ±labiliyor.

Javelin fÃ¼zeleri ilk olarak Irak'Ä±n iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda Irak'a ait T-72 tanklarÄ±na karÅŸÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ ve savaÅŸ esnasÄ±nda tanklarÄ± yok etmede baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸtu. Ukrayna'nÄ±n elinde en gÃ¼ncel modellerin bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± konusunda da yeterli bilgi yok. Yine de ordunun son dÃ¶nemde bu sistemi gÃ¼ncelleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir referans noktasÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekiliyor.

Javelinlerin bu yÄ±l Ã¼retime giren en yenilikÃ§i modelinde saldÄ±rÄ± menzilinin iki katÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sensor hassasiyetinin arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hareket halindeyken saldÄ±rÄ± kabiliyetini geliÅŸtirmek iÃ§in "hÄ±zlÄ± kilit" eklendiÄŸi belirtiliyor. Ukrayna'nÄ±n doÄŸusu daha Ã§ok dÃ¼zlÃ¼klerden oluÅŸurken, batÄ±sÄ± daÄŸlÄ±k bir yapÄ±ya sahip. Javelinlerin azami dÃ¼zeyde etkili olabilmesi iÃ§in daÄŸlÄ±k bÃ¶lgelerin daha avantajlÄ± olduÄŸu belirtiliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Javelin fÃ¼zesini atanÄ±n kayalÄ±klar, aÄŸaÃ§lar ve hatta Ã§ukurlara saklanmasÄ± hedef haline gelmemesi iÃ§in Ã¶nemli Bu aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki arazinin Javelinlerle yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larda saklanma imkanÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± ve bu nedenle Rus mekanize tugaylarÄ±nÄ±n ilerleyiÅŸini durdurmada yeterince etkili olamayacaÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor.

Amerikan dÄ±ÅŸ politikasÄ± hakkÄ±nda haber ve analiz yapan The National Interest'e gÃ¶re Javelinler Ukrayna ordusu iÃ§in Rus ordularÄ±nÄ± tamamen durdurmak iÃ§in olmasa da Rus ordusuna daha fazla zaiyat verdirme ve ilerleme hÄ±zÄ±nÄ± kesme ve hatta yÃ¶n deÄŸiÅŸtirme iÃ§in etkili vur-kaÃ§ saldÄ±rÄ±larÄ± yapma olanaÄŸÄ± saÄŸlayabilir.

Rasputista nedir? Ã‡amur, Ukrayna'ya karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±da Rus ordusuna engel olur mu? Javelinlerin etkili olabilmesi iÃ§in diÄŸer faktÃ¶rler arasÄ±nda ise atÄ±ÅŸ menzili, niÅŸan alÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ doÄŸruluÄŸu ve keskinliÄŸi sayÄ±labilir. Javelinin hedefleme sistemleri ya da yakÄ±ndaki araÃ§larda bulunan uzun menzilli sensÃ¶rleri gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ bir pozisyondan yaklaÅŸan tanklarÄ± kesin olara hedef alma kabiliyetine sahipse bir dizi Rus tankÄ±nÄ± imha etmeyi baÅŸarabilir. Bu esnada her ne kadar Rus tanklarÄ± da Javelin birimlerini hedefleme kapasitesine sahip olsa da bir tank topunun kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar halindeki hareketli askerleri kesin hedeflemekte zorlanabilir.

Ã–te yandan Rus kara kuvvetlerinin daha fazla hava Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve hava desteÄŸine sahip olma ihtimalini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmak gerekiyor. Bu durumda ise Javelin fÃ¼zesi fÄ±rlatarak yerini aÃ§Ä±k eden UkraynalÄ± askerlerin havadan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lme tehlikesi artÄ±yor. SonuÃ§ olarak Javelinlerin Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda yeteri kadar etkili olamasa da, Rus ordusu batÄ±ya doÄŸru ilerledikÃ§e Ã¼lkeyi savunmak iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir koz haline gelebileceÄŸi belirtiliyor

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