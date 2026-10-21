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Akaryakıt tankeri devrilip yandı sürücü hayatını kaybetti

21.10.2026 - 00:39Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: MARDİN (İHA)

Akaryakıt tankeri devrilip yandı sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Derik ilçesi sınırında devrildikten sonra alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Viranşehir-Mardin karayolu Şavolet Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Abdülcelil Yel yönetimindeki 73 HA 457 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Devrilen tankerin bir anda alev aldığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan incelemede sürücü Abdülcelil Yel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Akaryakıt tankeri devrilip yandı sürücü hayatını kaybetti