Akaryakıt tankeri devrilip yandı sürücü hayatını kaybetti

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Kaza, Viranşehir-Mardin karayolu Şavolet Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Abdülcelil Yel yönetimindeki 73 HA 457 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Devrilen tankerin bir anda alev aldığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan incelemede sürücü Abdülcelil Yel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.