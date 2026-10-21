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3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Minibüste bulundu, hastanede öldü

21.10.2026 - 00:09Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Minibüste bulundu, hastanede öldü

Çorum'da kayıp ihbarı üzerine 3 gündür aranan inşaat ustası, tel örgüye çarpmış minibüsünde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan adam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olay, Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası Ertan Saçan'dan (48) 3 gündür haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. En son 16 Ekim'de Kale Mahallesi Lozanevler civarında görüldüğü belirlenen Saçan'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları devam ederken Kuruçay mevkiinde hayvan otlatan bir çoban, yol kenarındaki tel örgüye çarpmış halde duran 19 AE 784 plakalı minibüste hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Çobanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta baygın halde bulunan kişinin kayıp olarak aranan Ertan Saçan olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Saçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saçan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, minibüsün bulunduğu bölgede çalışma yaptı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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