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Otobüs üst geçidin asansörüne çarptı 24 kişi yaralandı

20.10.2026 - 23:34Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ANKARA (İHA)

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün üst geçit asansörüne çarpması sonucunda meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

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Kaza, Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi 2453’üncü Cadde’de saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 530-1 hat numaralı bir EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir üst geçidin asansörüne çarptı.

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Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede kazada 24 kişinin yaralandığı, otobüs şoförünün ise araçta sıkıştığı belirlendi.

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İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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