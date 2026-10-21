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İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

21.10.2026 - 01:00Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ISPARTA (İHA)

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 20.50 sıralarında Akköprü Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 32 AFN 309 plakalı Toyota marka otomobil, İ.Ş. idaresindeki 32 FY 472 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarak durabildi.

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Kazada her iki araç sürücüsü ve 32 AFN 309 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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Öte yandan, iki aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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