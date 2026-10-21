Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman? AÖF kayıtları uzatıldı mı? AÖF kayıtları ne zamana kadar uzatıldı? AÖF kayıtları tarihi ne zaman?

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Güncellenen kayıt takvimine göre işlemler için son tarih ve saatler; Öğrenci affı kapsamında güz dönemi kesin kayıt: 23 Ekim 2026, saat 17.00, İkinci Üniversite kayıtları: 23 Ekim 2026, saat 17.00, Güz dönemi kayıt yenileme: 23 Ekim 2026, saat 22.00 ve Sınav merkezi tercihleri: 23 Ekim 2026, saat 23.59 olarak belirlendi. Öğrenci affı kapsamında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ile İkinci Üniversiteye kayıt yaptıracak adaylar işlemlerini aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Mevcut öğrenciler ise kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihi işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlayabilecek.