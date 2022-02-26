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DünyaKaradeniz'de onlara kaldı! 220 milyon dolarlık casus
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Karadeniz'de onlara kaldı! 220 milyon dolarlık casus

Rusya-Ukrayna savaşının ardında Karadeniz hava sahası tamamen boşalınca, hava sahası casus uçaklara kaldı. Amerikan ordusu 220 milyon dolar değerindeki iki casus uçakla, çağrı kodu açık bir şekilde Karadeniz üzerinde keşif ve gözetleme yapıyor. Uçaklar Sicilya’daki deniz üssünden geliyor, gece gündüz Ukrayna açıklarında tur atıyor.

• 26 Şubat 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:
• 26 Şubat 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:
1Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz dahil, çok geniş bir alan sivil uçuşlara kapatılınca, gökyüzünde sadece casus uçaklar görülmeye başlandı.

2Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

Amerikan ordusunun 220 milyon dolarlık Global Hawk insansız hava aracı şu an Karadeniz’de tek başına görev yapıyor. Sivil uçaklar, yüksek güvenlik riski nedeniyle Ukrayna hava sahasından yüzlerce kilometre uzaktan geçmeye dikkat ediyor. Herhangi bir uçağın görülmediği Karadeniz’in kuzeyinde, hava sahasında sadece bu uçaklar izleniyor. Flightradar24’de uçakları takip etmek de mümkün.Forte 11 ve Forte 12 çağrı işaretlerini kullanan casus uçaklar, kimliklerini gizlemeden Karadeniz üzerinde uçuyor ve Ukrayna’nın Karadeniz kesimini, karadan belirli bir mesafeden sürekli gözetliyor.

3Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

Forte çağrı ismini kullanan bu casus uçaklar, çatışmaların ilk gününde bile Moldova üzerinden de uçarak Ukrayna topraklarında keşif yaptı. Savaşın şiddetini artırmasının ardından Forte 11 çağrı isimli casus uçak Karadeniz’de kesintisiz görev yapıyor.

4Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

Sicilya’daki Sigonella Deniz Üssü yakınlarında çağrı sinyalini açan casus uçak, Yunanistan hava sahasını da kullanarak Bulgaristan üzerinden Karadeniz’e geçiyor. Uçak Türk hava sahasına girmiyor ve genelde Edirne’nin belirli bir mesafe açığından geçmeye dikkat ediyor.

5Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

Global Hawk, gece veya gündüz farketmeksizin her türlü hava koşullarında, gerçek zamanlı görüntü elde ederek merkeze iletiyor.

6Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

İnsansız hava araçlarının çalışmaları yanısıra, Amerikan ordusunun, istihbarat, savaş ve tanker uçakları da yine çağrı sinyalleri açık şekilde Ukrayna çevresinde tur atıyor.

7Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

Viper çağrı kodu kullanan bir F-16 Romanya hava sahasında sürekli tur atıyor.

8Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

Bu uçağın yakınlarında iki adet tanker LAGR 250 ve 221 çağrı koduyla tanker uçaklar da destek için havada görev yapıyor.

9Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

İki adet tanker uçağın bulunması, bölgede çok sayıda başka savaş uçağının da işareti.

10Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

Redeye6 kodunu kullanan bir başka istihbarat uçağı ise Polonya hava sahası üzerinden gelerek Ukrayna topraklarını gözlüyor.

11Karadenizde onlara kaldı 220 milyon dolarlık casus

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Karadeniz'de onlara kaldı! 220 milyon dolarlık casus

Karadeniz'de onlara kaldı! 220 milyon dolarlık casus

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