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Ukrayna’da halk orduya katılmak için gönüllü oldu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, tüm ülkede halkın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne katılmak için gönüllü olduğunu belirtti.

26.02.2022 - 16:24 |
Ukrayna’da halk orduya katılmak için gönüllü oldu

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda, Vinnytsia kentinde Ukrayna ordusuna katılmak için sıra bekleyen gönüllülerin görüntüleri yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gönüllüler. Vinnitsya. Burası sadece küçük bir kasaba. Bu durum Ukrayna'nın her yerinde. Rus işgalciler, Ukraynalılar yenildiklerine nereye koştuklarını anlamıyorlar. Onlar düşmana doğru koşuyor, ondan uzağa değil. Birlikte kazanalım. Zafer Ukrayna’nın ve Ukraynalıların olacak” denildi.

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